Kökssäljare till Marbodal Norrköping!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-01-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Marbodal Norrköping söker dig som vill hjälpa kunder att förverkliga sina köksdrömmar!
Marbodal säljer kök, förvaring och badinredning från Marbodal. Försäljningen sker utifrån vår utställning/butik i Ingelsta. Vi söker en social medarbetare med hög servicekänsla, som naturligt sätter kunden i fokus och ser kundernas behov för sina hem. Till din hjälp har du ett fantastiskt inredningsutbud från Marbodal. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i butiken i Norrköping och ta emot bokade kunder för besök, som även kan ske via videomöten och hembesök. Utöver detta tar du även emot spontana kunder i butik.
Genom att guida, inspirera och informera hjälper du kunderna framåt i deras köks- och renoveringsdrömmar. Du är ansiktet utåt och en ambassadör för vårt varumärke.
I vårt ritprogram skapar vi inredningsmiljöer för våra kunder, samt gör offerter, beställningar och hanterar ordrar i vårt ordersystem. I uppdraget ingår också att hantera våra kunders frågor om leverans, reklamation och montering. Vi internutbildar all vår personal i både säljteknik, ritverktyg och övriga system efter anställning.
Kvalifikationer vi söker hos dig:
Du är en social person som drivs av att skapa goda kundrelationer
Du har känsla för färg och form och har ett stort inredningsintresse
Du trivs i rollen som säljare och att göra goda affärer
Du är van att ta helhetsansvar för dina uppdrag och känner dig trygg i uppdraget att agera projektledare för att få alla moment att falla på plats
Du har god datorvana och lätt att lära dig och navigera i olika system
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av försäljning av kök, vitvaror eller förvaring men inget krav
Du har körkort och tillgång till egen bil
Om anställningen:
Vi erbjuder heltidsanställning tillsvidare där vi tillämpar en sex månaders provanställning. Vi planerar att tillsätta tjänsten med start 1 februari eller enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar även helgjobb utifrån schema och butikens öppettider. Butiken har öppet:
Vardagar kl. 10:00-18:00
Lördagar kl. 10:00-15:00
Söndagar stängt
Kontakt och ansökan:
I samband med denna rekrytering samarbetar Marbodal med Retail Staffing. Sök tjänsten genom att klicka på "ansök här" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor får du gärna kontakta ansvarig rekryterare, Julia Stranne.
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Hållbar design sedan 1924!
2024 firar vi 100 år på den svenska köksmarknaden. Vi har inte bara sett hur kökets roll har förändrats, vi har bidragit till den förändringen. Genom dessa 100 år har vi alltid varit trogna vår köksfilosofi. En filosofi som har sin grund i vårt arv, vi kallar den Hållbar Design sedan 1924. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Retail Staffing Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailstaffing.se 0706-067646 Jobbnummer
9690501