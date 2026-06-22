kökspersonal
Alpina Urban AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
2026-06-22
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Vi söker engagerad och serviceinriktad personal till vår restaurang. Arbetsuppgifterna består av tillagning av snabbmat såsom hamburgare, kebab, sallader och andra enklare rätter, samt kassaarbete och kundservice. I tjänsten ingår även servering, avdukning och att hålla restaurangen ren och trivsam för våra gäster. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo i ett trevligt team. Tjänsten är en timanställning med arbetstid förlagd till både vardagar, kvällar och helger. Erfarenhet från restaurang, service eller kassaarbete är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, samarbetsförmåga och viljan att ge våra gäster en positiv upplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: info@alpinaurban.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alpina Urban AB
(org.nr 559316-0467) Jobbnummer
9973889