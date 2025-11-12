Kökspersonal
Kökspersonal sökes till lugn asiatisk kvarterskrog
Vi söker en erfaren och pålitlig kock/kallskänka till vår lilla asiatiska restaurang. Här lagar vi maten med omtanke, i en lugn och familjär miljö där både gäster och personal trivs.
Du tycker om att laga asiatisk mat, har ordning i köket och vill jobba på ett ställe med lagom tempo.
Vi erbjuder:
Trygg och trivsam arbetsplats
Lugn arbetsmiljö med trevliga gäster
Möjlighet till deltid eller heltid
Restaurangen ligger i ett lugnt bostadsområde med bra kommunikationer.
Skicka en kort ansökan till sushiplatsen@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
