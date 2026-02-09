Kökspersonal - uppdrag via bemanningsbolag

KilaPeople AB / Kockjobb / Heby
2026-02-09


Vi söker nu en engagerad och erfaren medarbetare till Morgongåva. Vi erbjuder en tjänst för dig som har en bakgrund inom köksarbete och trivs med att hantera matlagning. Detta är en möjlighet att bli en del av Kilas team och bidra till en välfungerande arbetsplats och få möjligheten att servera god mat.
Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften innebär beredning av varma rätter samt andra förekommande sysslor i ett storkök. Du kommer att ansvara för matlagning för personalen och se till att hög standard gällande kvalitet och hygien upprätthålls. Tjänsten fokuserar specifikt på matlagning.
Kvalifikationer: Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet från köksarbete. Önskvärt är minst 3 års erfarenhet av professionell matlagning. Förmåga att självständigt och professionellt hantera matlagning i storkök är ett krav. Det är meriterande om du innehar intyg kopplat till varmmatsberedning och/eller hygien. Du bör ha ett genuint intresse för matlagning och en god förmåga att samarbeta.
Anställningsvillkor

Anställning: Du anställs av Kila People under en 6 månaders visstidsanställning

Omfattning: Heltid, på plats.

Timlön baserad på GFL (genomsnittligt förtjänstläge).

Start: Enligt överenskommelse.

Ansökningsprocess Urval och enskilda intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan. Bakgrundskontroll genomförs före anställning.
Är du redo att ta dig an spännande matutmaningar och servera glädje på tallriken? Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-08-08
