Kökspersonal - uppdrag via bemanningsbolag
KilaPeople AB / Kockjobb / Heby Visa alla kockjobb i Heby
2026-02-09
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KilaPeople AB i Heby
, Sala
, Stockholm
, Vara
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och erfaren medarbetare till Morgongåva. Vi erbjuder en tjänst för dig som har en bakgrund inom köksarbete och trivs med att hantera matlagning. Detta är en möjlighet att bli en del av Kilas team och bidra till en välfungerande arbetsplats och få möjligheten att servera god mat.
Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften innebär beredning av varma rätter samt andra förekommande sysslor i ett storkök. Du kommer att ansvara för matlagning för personalen och se till att hög standard gällande kvalitet och hygien upprätthålls. Tjänsten fokuserar specifikt på matlagning.
Kvalifikationer: Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet från köksarbete. Önskvärt är minst 3 års erfarenhet av professionell matlagning. Förmåga att självständigt och professionellt hantera matlagning i storkök är ett krav. Det är meriterande om du innehar intyg kopplat till varmmatsberedning och/eller hygien. Du bör ha ett genuint intresse för matlagning och en god förmåga att samarbeta.
Anställningsvillkor
Anställning: Du anställs av Kila People under en 6 månaders visstidsanställning
Omfattning: Heltid, på plats.
Timlön baserad på GFL (genomsnittligt förtjänstläge).
Start: Enligt överenskommelse.
Ansökningsprocess Urval och enskilda intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan. Bakgrundskontroll genomförs före anställning.
Är du redo att ta dig an spännande matutmaningar och servera glädje på tallriken? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7194622-1831547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098), https://www.kila.se
Tjusarvägen (visa karta
)
744 51 MORGONGÅVA Arbetsplats
Kila People Kontakt
Anton Engelin anton@kila.se Jobbnummer
9731478