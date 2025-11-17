Köksmedarbetare, Vara folkhögskola
2025-11-17
Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Folkhögskolan i Vara grundades 1915 och har haft sin verksamhet i nuvarande lokaler sen 1935. För närvarande erbjuder vi i Vara allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå, fritidsledarutbildning, radiojournalistutbildning, svenska för invandrare (SFI), växa vidarekurs en kurs för personer med funktionsvariation. Vi har ett internat där deltagarna kan hyra rum, och en omfattande kurs- och konferensverksamhet. Folkhögskolan har en filial i Mariestad där vi erbjuder Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå samt studiemotiverande folkhögskolekurs.
Totalt har skolan ca 160 deltagare på långa kurser.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du blir en viktig del i att laga och servera goda, säkra och hälsosamma måltider för våra deltagare och gäster.
Varje dag serveras ca 45 luncher, vid vissa tillfällen när vi har kurs- och konferensgäster kan det serveras upp till 150 luncher. I köket jobbar 4 personer som har ansvar för frukost, mellanmål, lunch och service till gäster.
Du är gymnasieutbildad inom restaurang och livsmedel eller liknande. Vidare ser vi att du har några års erfarenhet inom yrket.
Du kan kommunicera på svenska både i tal och skrift. Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och upprepande arbetsmoment. Du deltar i allt arbete som förekommer i ett litet kök. Du är en positiv person som tycker om att möta människor, du har god samarbetsförmåga, du tycker om att ge service och vill vara med och utveckla arbetslaget och verksamheten.Anställningsvillkor
Vikariat 50% tom 2026-06-30. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
https://www.vgregion.se/introduktion.

Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
