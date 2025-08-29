Köksmedarbetare till Romme Alpin
2025-08-29
Om Romme Alpin
Romme Alpin ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna och är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden. Romme Alpin är öppen sju dagar i veckan under vintersäsongen. Vår målgrupp är varierande och den korta resvägen lockar många gäster från Stockholm och andra städer i Mellansverige.
Romme Alpins Ski Lodge är idag Dalarnas största med 700 bäddar. Där i centrum för vår anläggning ligger flera av våra restauranger. Ytterligare restauranger har vi placerat på toppen av Snöberget och Solklinten.
Romme Alpins gäster har alla ett stort intresse i skidåkning och högt ställda förväntningar på att bli väl omhändertagna. De vill bo bra och äta och dricka riktigt gott. Vår uppgift är att ge dem en lika härlig upplevelse på hotellet och i de olika restaurangerna som de kommer att få i skidbacken.
Flest skidgäster har vi under helger och lov. Vi jobbar som mest när andra är lediga.
Vem söker vi
Vi söker dig som tycker att det verkar intressant att jobba i kök, vill utvecklas och lära dig nya saker och som vill hjälpa oss överträffa våra gästers förväntningar. Du är ett av våra glada ansikten som gästerna vid Romme Alpin dagligen möter. Du är lyhörd och noggrann och gillar när det händer mycket och har ett högt tempo.
Eftersom du är en del av vårt team så har du ett nära samarbete med serveringspersonal, hovmästare och övrig kökspersonal. Många av tjänsterna ofta är en kombination mellan våra olika kök och restauranger. Dina arbetstider kan variera, från tidig morgon till dagtid eller sen kväll.
Vi gillar lite extra om du:
• Är prestigelös och rycker gärna in där du bäst behövs.
• Kan tänka dig att jobba mer självständigt men också i ett större team.
• Har tidigare erfarenhet av köksarbete är meriterande men inget krav.
Bra att veta
Alla som arbetar på Romme Alpin får anpassade utbildningar inom service, de rutiner vi följer, den mat och dryck vi serverar och de system vi använder.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt, och vi ser gärna att du förstår och kan uttrycka dig på svenska.
Romme Alpin är en rök- och snusfri arbetsplats.
Om säsongens tjänster
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar och kan innefatta kombijobb med andra avdelningar. Lön enligt avtal med Hotell och Restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
