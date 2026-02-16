Köksmedarbetare till Coop Värmland!
2026-02-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kil
, Kristinehamn
, Filipstad
, Karlskoga
Är du en kock som älskar variation och levererar lika bra resultat oavsett om det vänds pannkakor till skollunchen eller preppas för en exklusiv catering? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen
Vi söker en ansvarstagande och självgående kock till vårt team. Här blir du en nyckelperson som får använda hela din bredd - från planering och tillagning av klassisk husmanskost och specialkost, till fartfylld à la carte och noggrann catering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och förbereda välsmakande måltider av hög kvalitet.
Ansvara för att HACCP och egenkontroll följs till punkt och pricka.
Upprätthålla en ren, säker och organiserad arbetsmiljö.
Hantera köksekonomi på ett smart och effektivt sätt.
Vid behov stötta upp i kassan och möta våra gäster med ett leende.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som behåller lugnet även när tempot skruvas upp. Du trivs med att arbeta i grupp men har inga problem med att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Utbildad kock med dokumenterad erfarenhet.
Bred erfarenhet av husmanskost, skolmåltider, à la carte och catering.
Goda kunskaper inom specialkost och allergier.
Sinne för köksekonomi och resurshantering.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med tydliga ramar och härliga kollegor.
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning).
Schema: Rullande schema med helgarbete varannan vecka.
Lön: Enligt kollektivavtal.
