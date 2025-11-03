Köksmedarbetare till Bullseye Saloon
Pogodak Etablering i Karlskoga AB / Kockjobb / Karlskoga Visa alla kockjobb i Karlskoga
Vi söker dig som brinner för att skapa en unik upplevelse för varje gäst.
Som en del av vårt team på Bullseye Saloon är du en viktig del av helhetsupplevelsen - där god mat, personlig service och en härlig atmosfär möts.
Du är utåtriktad, positiv och flexibel, och du trivs i en miljö där tempot ibland kan vara högt. Du gillar att samarbeta med likasinnade och bidrar till en positiv stämning i köket och restaurangen.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som köksmedarbetare hos oss arbetar du med att förbereda och tillaga maträtter enligt våra recept och rutiner. Du deltar i planering, förberedelser och ser till att köket håller en hög standard vad gäller kvalitet, hygien och effektivitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen. Du har ett genuint intresse för matlagning, är kreativ och har känsla för nytänkande. Det är viktigt att du är strukturerad, noggrann och har förmågan att hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt.
Utbildning sker på plats, men tidigare erfarenhet är ett krav.
Om Bullseye Saloon
Bullseye Saloon är en westerninspirerad restaurangkedja där det nutida möter det dåtida i en unik miljö. Vi erbjuder mat lagad från grunden till konkurrenskraftiga priser och strävar alltid efter att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: mattias.bullseyesaloon@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pogodak Etablering i Karlskoga AB
(org.nr 559026-6366)
691 32 KARLSKOGA Arbetsplats
Bullseye Saloon Karlskoga Jobbnummer
9584594