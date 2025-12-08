Köksmedarbetare sökes ingen erfarenhet krävs!
2025-12-08
Vi söker dig som vill arbeta i kök med att förbereda och tillaga hamburgare, pizza och kebab. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi lär upp dig på plats.
Arbetstider
Dagtid
Kvällstid
Helger
Det är viktigt att du kan arbeta både helger och kvällar.
Vi erbjuder
Anställning med omgående start
Introduktion och utbildning
Trevlig arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter
Heltid
Vi söker dig som
Är positiv och villig att lära dig
Kan arbeta i ett högt tempo
Är pålitlig och flexibel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: tintinabbas@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

casabella AB
Allmänna gränd 2
266 75 HJÄRNARP
Stella Alpina
