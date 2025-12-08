Köksmedarbetare sökes ingen erfarenhet krävs!

Casabella AB / Kockjobb / Ängelholm
2025-12-08


Visa alla kockjobb i Ängelholm, Åstorp, Bjuv, Bräcke, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Casabella AB i Ängelholm, Klippan, Helsingborg eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill arbeta i kök med att förbereda och tillaga hamburgare, pizza och kebab. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi lär upp dig på plats.
Arbetstider
Dagtid
Kvällstid
Helger

Det är viktigt att du kan arbeta både helger och kvällar.
Vi erbjuder
Anställning med omgående start
Introduktion och utbildning
Trevlig arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter
Heltid

Vi söker dig som
Är positiv och villig att lära dig
Kan arbeta i ett högt tempo
Är pålitlig och flexibel

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: tintinabbas@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
casabella AB (org.nr 559072-3200)
Allmänna gränd 2 (visa karta)
266 75  HJÄRNARP

Arbetsplats
Stella Alpina

Jobbnummer
9632593

Prenumerera på jobb från Casabella AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Casabella AB: