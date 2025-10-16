Köksmästare till Vård- och äldreförvaltningen
Är du en engagerad ledare med passion för matlagning, struktur och teamwork?
Vill du vara med och skapa smakupplevelser som gör skillnad i vardagen för våra boende och restauranggäster?
Då kan du vara vår nya Köksmästare inom Vård- och äldreförvaltningen, VÄF, i Borås Stad!
Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar med cirka 2 500 medarbetare. Inom kost, lokalvård och vaktmästeri arbetar runt 150 personer - varav cirka 70 i köken. Vi lagar mat med hjärta och omtanke för att skapa en trivsam måltidsupplevelse för våra äldre och restauranggäster.
Som köksmästare ansvarar du för fyra mindre produktionskök inklusive två restauranger vid vård- och omsorgsboenden inom VÄF. Du leder det dagliga arbetet, planerar produktionen, säkrar kvalitet och bidrar aktivt i det praktiska köksarbetet. I arbetsrollen kombinerar du praktiskt köksarbete med administrativt ansvar - perfekt för dig som gillar variation, ledarskap och utveckling.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
leda och fördela det dagliga arbetet
ansvara för implementeringar, avtalstrohet, dokumentation och egenkontroll
arbeta aktivt med förbättring av metoder och rutiner
bidra till god arbetsmiljö och gott samarbete
ansvara för kostmöten och vikarietillsättning
Du kommer att tillhöra en huvudenhet som utgångspunkt men arbetet kommer regelbundet att utföras även på de andra enheterna i kostområdet. Arbetstiden är dagtidsarbete med helgtjänstgöring även om det kan förekomma kvällsarbete vid tillfälliga evenemang.
Övrig information
Vi erbjuder dig
En anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension och en arbetsplats där mat, omtanke och kvalitet står i centrum. Arbetskläder och arbetsskor, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Borås Stad: Borås Stad som arbetsgivarenKvalifikationer
har:
köksmästarutbildning
gymnasieutbildning till kock inom restaurang/storhushåll eller likvärdig utbildning
flerårig erfarenhet från storkök samt kunskap om specialkost och konsistensanpassning
ledarskapserfarenhet och vilja att utveckla både människor och verksamhet
goda kunskaper i svenska, datorvana och kännedom om HACCP och egenkontroll
B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av produktionen i äldreomsorgskök, kunskap om e-handel och kostdataprogram samt erfarenhet av ledande befattning inom storkök.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Brinner du för god mat och gott samarbete, är strukturerad och ansvarstagande i ditt arbetssätt och har ett serviceinriktat bemötande, då är du den vi söker. Så ansöker du
