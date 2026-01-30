Köksmästare till vårat Kallkök
Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining. Hotellet har idag 279 rum, varav 70 är sviter och 11 är signatursviter. Den mest spektakulära är Prinsessan Lilian sviten på hela 330 kvm. Här finns dessutom sex restauranger; Verandan, Grand Soleil och Cadierbaren samt Mathias Dahlgrens restauranger, ett förstklassigt spa samt 23 konferens- och festvåningar. Lokalerna består av historiska Vinterträdgården, Spegelsalen och Bolinderska Palatset som kompletteras med nya, modernt inredda, lokaler. Bakom kulisserna kan vi stoltsera med en floristavdelning, egen tapetserarverkstad, styckbod, kallskänk, konditori och olika á la carte-kök samt vinkällare och Room Service.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Om Grand Hôtel
Vi på Grand Hôtel strävar alltid efter att utveckla och kvalitetssäkra våra mat och dryckesavdelningar och söker efter dig som har ett stort engagemang och passion för matlagning.
Gemensamt för arbetet i samtliga av våra kök är att vi lägger stort fokus på kvalité och värderar hantverket i matlagning, i samtliga av våra kök vi gör i största möjliga mån allt från grunden själva.
Om rollen
Just nu söker vi en köksmästare till kallköket som vill vara med och utveckla vårt klassiska kallkök. Vi söker efter dig som är genuint intresserad av mat, känner dig bekväm och hemmastadd i ett kallkök samt drivs av att leda och utveckla ett team.
I kallköket förbereds kalla förrätter, snittar och kanapéer för vår festvåning, samt Afternoon tea till Cadierbaren. Här görs även klassiska bufféer och frukostbuffé till Verandan.
Ansvarsområden
Som köksmästare för kallköket ansvarar du för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt våra högt ställda kvalitets- och hygienkrav. I rollen ingår att:
Leda, organisera, fördela och följa upp det dagliga arbetet i kallköket
Aktivt delta i den dagliga produktionen
Säkerställa att kökets rutiner, arbetssätt och standarder efterlevs
Leda och utveckla ett team bestående av kallskänkor och souschefer
Ansvara för schemaläggning, personalplanering samt uppföljning av medarbetare
Medverka i menyplanering och menyuppläggning
Säkerställa att beställningar, inköp och inventering sker inom givna ekonomiska ramar
Kommunicera löpande med kökets personal samt andra avdelningar inom hotellet
Säkerställa att HACCP, städrutiner och övriga hygien- och miljöföreskrifter följs
Du förväntas även bidra till ett gott samarbete inom hela F&B-organisationen för att tillsammans skapa en högkvalitativ och professionell verksamhet.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar men är i huvudsak förlagda till dagtid. Då du i denna roll som ytterst ansvarig för köksdriften förväntas ta ett helhetsansvar innebär det att du behöver vara flexibel och vid behov arbeta även kvällar och helger för att säkerställa verksamhetens drift och kvalitet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och strukturerad ledare med god organisatorisk förmåga. Du arbetar lösningsorienterat, är kommunikativ och har lätt för att skapa engagemang i ditt team. Du är prestigelös, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt gentemot både kollegor och gäster.
Vidare söker vi dig som har:
Minst 8 års erfarenhet arbeta i ett professionellt kök varav minst 3 år inom ett kallkök.
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla hög kvalitet även under tidspress.
Du har tidigare vana från att leda och motivera ett team samt känner dig bekväm i att ta beslut som rör det dagliga arbetet.
God kommunikations- och samarbetsförmåga med andra avdelningar.
Kännedom om HACCP och andra relevanta livsmedelslagar och regler.
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Dokumenterad utbildning inom yrket är meriterande.
Erfarenhet från större hotellverksamhet eller internationella etableringar är meriterande.
För rätt person erbjuder vi en utvecklande, ansvarsfull och varierad roll i en verksamhet med höga ambitioner och goda utvecklingsmöjligheter
Vi erbjuder:
• En trygg introduktion där nuvarande köksmästare finns kvar under hela 2026 och bidrar till en smidig övergång, upplärning och kontinuitet i verksamheten.
En spännande utmaning och stimulerande arbete i ett Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster
Arbetsplatsen är placerad på hotellet där vi har högt i tak och en stor variation i arbetsuppgifter
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner och rabatter inom Grand Group.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Tillträde kan ske omgående för rätt kandidat. Vi ser fram emot din ansökan senast den 31/5. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Som en del av rekryteringsprocessen utför vi bakgrundskontroller.
5 års erfarenhet eller mer Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
AB Nya Grand Hôtel Jobbnummer
9714414