Köksmästare till Tyresö skola
Tyresö Kommun / Kockjobb / Tyresö Visa alla kockjobb i Tyresö
2026-07-08
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Vad vi gör och vill
Måltidsservice är en organisation i Tyresö kommun där alla kök i de kommunala förskolorna, skolorna samt gymnasium tillhör. Vi jobbar tillsammans med att utveckla de offentliga måltiderna och vår vision är "Vi skapar matglädje för friskare unga och gamla och vi är en del av lösningen för en hållbar utveckling."Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Nu söker vi en köksmästare som ska arbetsleda ett av våra största skolkök med ca 700 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.
Vi ger dig stor kreativ frihet att tillsammans med ditt team skapa menyer till skolans elever och pedagoger. Den större delen av arbetet bedrivs i köket vid grytor och lock men det förekommer också arbete med administrativa uppgifter, möten med pedagoger, elever, föräldrar och kollegor.
Den mesta maten lagas från grunden i köket och vi strävar efter att få varje matgäst att längta efter våra måltider samtidigt som vi har höga ambitioner gällande hållbar mat, vilket innebär att vi köper ekologiska livsmedel, jobbar för att minska matsvinnet och våra koldioxidutsläpp samt är KRAV-certifierade.
Vem är du?
Du ska ha dokumenterad utbildning som kock och har jobbat minst 5 år inom yrket, gärna i ledande befattning. Du har gedigen kunskap av hantering och tillagning av specialkost.
Att laga mat är en passion hos dig och strävan att ge våra matgäster en måltidsupplevelse i världsklass är en självklarhet för dig. Du är en lagspelare som är stresstålig och har en god kommunikativ förmåga. Du har mycket goda ledaregenskaper och ser sambandet mellan ett gott ledarskap och ett lyckat resultat. Du är med i skapandet av en god psykosocial arbetsmiljö och hjälper till att skapa en plats att utvecklas på för dig och ditt team.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att klara uppdraget krävs också goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 9/8- 2026. Vi kommer att inleda intervjuerna i augusti.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Områdeschef Erik Sandmark erik.sandmark@tyreso.se
eller 08-57829664
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
)
135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Erik Sandmark erik.sandmark@tyreso.se +46857829664 Jobbnummer
9996124