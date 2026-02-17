Köksmästare till Scandic Linköping City, heltid
2026-02-17
Scandic Linköping City ligger som namnet antyder centralt i Linköping- precis invid ån och bara ett stenkast från tågstationen. Hotellet är modernt, trevligt och rymmer bland annat en omtalad restaurang som enligt White Guide är en av Östergötlands bästa.
Vi som jobbar på hotellet är i första hand ett team och jobbar alltid mot ett gemensamt mål. Vi tycker om att ta hand om våra gäster och hålla en hög nivå på service. Men vi tar också hand om varandra och hjälper till så mycket vi kan och sluter ihop när det behövs. Vi är ett mångkulturellt hotell där förståelse och samarbete är avgörande för vårt arbete. Att de tre Scandichotellen i Linköping har gemensam ledning ger våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter.
Köksmästare till Scandic Linköping City
Vill du leda ett kök med stor bredd, tydligt ansvar och fokus på kvalitet och affär - och samtidigt utvecklas vidare inom Scandic över tid?
Scandic Linköping City söker nu en engagerad och affärsdriven Köksmästare som vill utveckla människor, matupplevelser och en stabil, långsiktigt hållbar köksverksamhet.
Om rollen
Som Köksmästare på Scandic Linköping City har du det övergripande ansvaret för hotellets hela köksverksamhet - frukost, konferens, luncher, kvällsrestaurang och banketter. Du leder och utvecklar ditt team med ett närvarande och tydligt ledarskap och säkerställer hög kvalitet i alla led.
En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla kvällsmenyn för hotellets gäster och säkerställa ett attraktivt erbjudande som gör att fler boende hotellgäster väljer att äta i vår restaurang. Du arbetar i linje med Scandics koncept och standarder, med utrymme för lokal anpassning inom givna ramar.
På sikt finns även möjlighet att delta i Scandics centrala utvecklingsgrupper, där du bidrar till utvecklingen av gemensamma menyer och arbetssätt för hela kedjan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Kvalitetssäkra efterlevnaden av Scandics standarder och koncept för mat, kvalitet, hygien och hållbarhet
• Leda, coacha och utveckla köksteamet för att skapa engagemang, arbetsglädje och god prestation
• Operativt och strategiskt ansvar för all matproduktion: frukost, konferens, lunch, kvällsrestaurang och banketter
• Utveckla och förfina kvällsmenyn för hotellets gäster med fokus på gästupplevelse och affär
• Arbeta affärsmässigt med uppföljning, effektiv bemanning och merförsäljning
• Ansvara för inköp, lagerhållning och minimering av svinn
• Arbeta nära restaurang och övriga avdelningar för att skapa ett välfungerande helhetserbjudande
Vem är du?
Du är en närvarande och engagerande ledare med ett genuint intresse för att utveckla och inspirera människor. Du motiveras av att se kollegor och medarbetare växa, ta ansvar och känna stolthet i sitt arbete - och du skapar engagemang genom tydlighet, delaktighet och förtroende.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet som Köksmästare, Kökschef eller Souschef, gärna från hotellverksamhet
• Dokumenterad ledarerfarenhet med fokus på att utveckla, coacha och stärka team
• Stark matkompetens inom à la carte, buffé och bankett
• Erfarenhet av menyutveckling med fokus på kvalitet, gästnöjdhet och lönsamhet
• Goda kunskaper i svenska, engelska är meriterande
Som person är du:
• En stark, trygg och inspirerande ledare som verkar som en förebild och aktivt bygger engagemang i ditt team
• Intresserad av människor och skicklig på att skapa delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje
• Affärsdriven, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Kreativ och lösningsorienterad i en föränderlig vardag
• En lagspelare som samarbetar väl över avdelningsgränser
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig ledarroll i den dagliga driften och i den fortsatta utvecklingen av köksverksamheten. Du blir en del av Scandic - ett företag där hållbarhet, omtanke och starkt ledarskap står i centrum.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund.
Delar du våra värderingar?
