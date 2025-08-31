Köksmästare till Roppongi i Göteborg
Cheffle AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
Roppongi är en kulinarisk oas för alla sinnen, där det utsökta hantverket från en av världens mest inflytelserika matkulturer står i centrum. Med ett öppet kök och välkomponerade drinkar har vi sammanfört japansk elegans med Tokyos särpräglade gatuliv och pulserande klubbestetik.
Vill du bli den som leder köket på en av stadens mest pulserande izakayas?
Som köksmästare på Roppongi får du ansvaret för att utveckla menyerna, inspirera teamet och skapa matupplevelser som möter musiken, baren och stadens kvällsstämning. Vår restaurang rymmer show kitchen, DJs och cocktailbar - en plats där energi och kreativitet alltid är i fokus.
Din roll
Du driver köket framåt - från råvaruval och menyplanering till arbetsmiljö och ledarskap. Här får du både frihet och ansvar att sätta din prägel på maten och upplevelsen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som köksmästare eller souschef
• Brinner för japanska smaker och moderna tolkningar
• Är en inspirerande ledare som bygger starka team
• Vill arbeta i en miljö där kvalitet och helhetsupplevelse är i centrum
Vi erbjuder:
• En unik arbetsplats i hjärtat av Göteborg
• Möjligheter att påverka menyer och koncept
• Ett engagerat team som vill växa tillsammans
• Attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Låter det som din nästa utmaning?
Hos Roppongi startar kvällen - vill du vara den som tänder grillen?
Vi ser fram emot din ansökan!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Roppongi Jobbnummer
9484027