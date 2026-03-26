Köksmästare till Restaurangenheten
2026-03-26
Brinner du för bra måltider, unga människors hälsa och att leda kollegor i vardagen? Vi söker en köksmästare som vill vara med och bidra till vårt mål: Alla barn och elever ska få bra mat i magen - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Att vara köksmästare hos oss är att vara arbetsledare utan formellt personalansvar. Din uppgift som köksmästare är att leda och fördela det dagliga arbetet i köket tillsammans med ett team av kockar och restaurangbiträden. Du arbetar operativt i köket samtidigt som du inspirerar och leder arbetsgruppen mot vårt gemensamma mål. Som köksmästare har du huvudansvaret för matens utseende, näringsriktighet, smaksättning, val av råvaror och att menyplanering lever upp till Restaurangenhetens kvalitetsnormer och ekonomiska förutsättningar. En viktig del i arbetet är att få fler barn och elever att äta mat i skolan och dessutom äta rätt utifrån behovet unga människor har. Detta i syfte att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan eller förskolan.Du är en naturlig länk mellan medarbetare i köket, vårdnadshavare, personal på skolan och Restaurangenhetens ledning. Det innebär bland annat att du ser vikten av och är duktig på kommunikation i både tal och skrift.I rollen har du ett tätt samarbete med din avdelningschef, som har det formella personalansvaret för arbetsgruppen. I ditt uppdrag driver du och fångar upp förbättringsåtgärder samt involverar arbetsgruppen i det arbetet för att utveckla verksamheten mot mål.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som kock, gärna i storkök. Du har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis inom matlagning, livsmedel eller konditori. Du trivs med att leda andra och en vilja att utveckla verksamheten med ett stort fokus på kvalitet.
För att lyckas i rollen krävs tydlig kommunikation, handlingskraft och ett stöttande förhållningssätt. Du har förmågan att samordna ditt team, planera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt för att skapa trygghet och nå gemensamma mål. Du anpassar dig till ändrade omständigheter och är fortsatt lugn och tillmötesgående i ditt sätt att agera. Du är mån om att ge bästa möjliga service och är noggrann med att leverera måltider av hög kvalitet.Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Rollen innebär samarbete med många olika parter och att skapa instruktioner och information skriftligen. Arbetet i kök innebär statisk belastning och tunga lyft av utrustning, du behöver därmed ha god rörlighet och en viss styrka, samt ta hand om dig själv fysiskt. Du har inga allergier som kan påverka din förmåga att utföra det dagliga arbetet i köksmiljö.
Vi erbjuder
Restaurangenheten är en enhet inom Barn & utbildningsförvaltningen där uppdraget är att skapa måltider till barn och elever i kommunal verksamhet. I enheten arbetar ca 285 medarbetare fördelade på förvaltningens 81 förskolor, 46 grundskolor och sex gymnasieskolor. Restaurangenhetens olika arbetsplatser kan variera från ett mindre kök med en medarbetare till större kök med flera. Beroende på vilken typ av kök man arbetar i kan arbetsuppgifterna variera.
Varje dag lagas ca 30 000 måltider, alltid med fokus på svenska råvaror, god smak, näring och minskad klimatpåverkan. Vi vill att fler barn ska äta i skolan och äta rätt för att må bra och lyckas i sitt lärande.
Hos oss arbetar du mot ett tydligt mål: att främja goda matvanor och en hälsosam livsstil hos barn. Arbetstiderna är vardagar 7-15.30. Du får möjlighet till kompetensutveckling, frihet under ansvar och blir en del av en trygg och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor.
Här blir du en del av något större! Med värme och resp
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Helen Sandström 021- 39 81 44 Jobbnummer
9822193