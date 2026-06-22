Köksmästare till Restaurang Spisa
Wikan Personal AB / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
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Vill du kombinera ditt intresse för mat, ledarskap och gästupplevelser i en miljö där natur, kvalitet och möten står i centrum?
Nu söker vi en Köksmästare till Restaurang Spisa. Här får du möjlighet att vara med och skapa matupplevelser som gör avtryck på riktigt! Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Vi är en naturnära hotell- och konferensanläggning strax utanför centrala Skellefteå. Här kombineras det bästa av hotell, restaurang och mötesverksamhet i en varm och personlig miljö där våra gäster alltid står i fokus. Med moderna konferenslokaler, hemtrevligt boende och en restaurang som serverar vällagad mat med säsongsbetonade råvaror skapas upplevelser att minnas. Hållbarhet, kvalitet och ett genuint värdskap genomsyrar hela vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Som Köksmästare hos oss ansvarar du för den dagliga driften av köket och leder ditt köksteam i det vardagliga arbetet.
Du arbetar nära restaurangverksamheten och har en viktig roll i att skapa struktur och arbetsglädje för dina medarbetare.
Exempel på arbetsuppgifter,
• Arbetsleda och planera det dagliga arbetet i köket.
• Schemaläggning och personalplanering.
• Menyplanering utifrån våra mat-, hållbarhets- och budgetmål.
• Ansvara för inköp och leverantörskontakter.
• Säkerställa god ekonomi och kostnadskontroll.
• Driva kvalitetsarbete och följa upp restaurangens standard.
• Ansvara för inventarier och lagerhantering.
• Säkerställa ordning, hygien och att rengöringsrutiner efterlevs.
• Introducera, utveckla och utbilda medarbetare.
• Arbeta aktivt med ledarskap, samarbete och arbetsmiljö.
I denna roll rapporterar du direkt till restaurangchef.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har arbetat i en liknande roll tidigare. Du har ett genuint intresse för mat och dryck och förstår hur kvalitet, ekonomi och gästupplevelse samspelar i verksamheten. Vi ser också att du har god förståelse för budgetarbete och kostnadskontroll samt är flexibel och trivs med varierande arbetstider.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med både gäster och kollegor. Du trivs i ett högt tempo och kan behålla lugn och fatta genomtänkta beslut även när tempot ökar. För dig är variation något positivt, och du motiveras av att ingen dag är den andra lik.Kvalifikationer
• Erfarenhet från restaurang- eller besöksnäring.
• Erfarenhet av arbetsledning eller ledande roll.
• God kunskap inom mat, dryck och service.
Meriterande
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av schemaläggning och personalplanering.
• Erfarenhet av arbete med event eller konceptutveckling.
Vi erbjuder dig
-Möjlighet att vara med och påverka en verksamhet i utveckling!
• Arbeta kreativt med mat och matupplevelsen för våra gäster.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid.
Plats: Medlefors.
Anställning: Tillsvidare.
I denna rekrytering samarbetar Medlefors och restaurang Spisa med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Medlefors. Har du frågor eller funderingar runt tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren på Karin@wikan.se
eller telefon: 0910-770985.
Pågrund av sommar och semesterperiod är ansökningstiden förlängd. Sista ansökningsdag är 2026-08-09.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Medlefors Hotell & Konferens Kontakt
Karin Nygren karin@wikan.se Jobbnummer
9971953