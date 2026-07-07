Köksmästare till Restaurang Solsta Inn i Karlstad
Compass Group AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-07-07
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad, nyfiken och entusiastisk köksmästare som ska bygga, inspirera och leda ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Du är en organiserad och naturlig ledare som ansvarar för arbetet i köket såväl operativt som ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Som köksmästare ansvarar du för att följa lagar och rutiner samt Compass Groups policyer, regler och värderingar. I tjänsten ingår bland annat ansvar för egenkontroll, inventering, för- och efterkalkylering av alla rätter, uppföljning av satta nyckeltal, svinnhantering och inköp. Du ansvarar även för att skapa hållbara rätter och menyer utifrån trender, säsong och gästernas preferenser.
Om Restaurang Solsta Inn
Restaurang Solsta Inn ligger på Universitetsområdet i Karlstad. Vi servar i första hand studenter och personal på Universitetet men har även öppet för externa gäster. Restaurangen serverar cirka 300 lunchgäster per dag och har en cateringverksamhet. Vi driver även två caféer på området.
Vem är du?
Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
Du har minst 5 års erfarenhet som kock eller motsvarande
Du har minst 2 års erfarenhet av personal- och resultatansvar
Du bör ha erfarenhet av arbete med menyplaneringssystem
Du har mycket goda kunskaper inom gastronomi, näringslära, köksekonomi och svinnhantering
Du har en analytisk förmåga och är resultatinriktad
Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
Du har förmågan att leda och fördela arbetet samt omsätta beslut i handling
Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
Du är kreativ och lösningsorienterad
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska obehindrat
Du har god datavana och kunskaper i Office365
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
665 86 KARLSTAD Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Lena Sundström lena.sundstrom@compass-group.se Jobbnummer
9996030