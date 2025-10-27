Köksmästare till Restaurang Morellen i Uppsala
Compass Group AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-10-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Uppsala
, Östhammar
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad, nyfiken och entusiastisk kökschef som ska bygga, inspirera och leda ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Du är en organiserad och naturlig ledare som ansvarar för arbetet i köket såväl operativt som ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Som köksmästare ansvarar du för att följa lagar och rutiner samt Compass Groups policys, regler och värderingar. I tjänsten ingår bland annat ansvar för egenkontroll, inventering, för- och efterkalkylering av alla rätter, uppföljning av satta nyckeltal, svinnhantering och inköp. Du ansvarar även för att skapa hållbara rätter och menyer utifrån trender, säsong och gästernas preferenser. Måste kunna svenska i tal och skrift.
Om Restaurang Morellen
Food & Co Morellen ligger mitt i Boländerna i Uppsala - en ljus och välkomnande restaurang där vi varje dag lagar vällagad husmanskost med modern twist. Vi serverar ca 300 gäster om dagen Här står smaken, råvarorna och gästupplevelsen i centrum. Vi lagar mat från grunden med omtanke och nyfikenhet, och arbetar med hållbara råvaror i säsong.
Vem är du?
• Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
• Du har minst 5 års erfarenhet som kock eller motsvarande
• Du bör ha erfarenhet av arbete med menyplaneringssystem
• Du har mycket goda kunskaper inom gastronomi, näringslära, köksekonomi och svinnhantering
• Du har en analytisk förmåga och är resultatinriktad
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du har förmågan att leda och fördela arbetet samt omsätta beslut i handling
• Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska obehindrat
• Du har god datavana och kunskaper i Office365
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9576080