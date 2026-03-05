Köksmästare till Heat Östersund!
2026-03-05
Om oss På Heat är kärleken till god mat och service vår största passion! Vi erbjuder våra gäster vällagad mat och ett varmt och personligt bemötande. Vårt fokus är luncher tillagade från grunden i våra egna kök, men vi jobbar även med catering av alla de slag till företag i våra närområden. Våra menyer är centralt planerade och utifrån recept kan vi bibehålla Heats kvalitet och hjärta.
Vi finns för närvarande i Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Gävle, Sandviken, Sundsvall, Östersund och Umeå.
Om tjänsten Våra köksmästare arbetar i den dagliga driften och ansvarar för matkvalitet, råvaruinköp, lagerhållning, egenkontroll och inventering. Du leder det dagliga arbetet på restaurangen tillsammans med restaurangchefen. Du arbetar heltid främst dagtid måndag-fredag men kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Om dig Du har minst 5 års erfarenhet i rollen som köksmästare/kökschef. Du är engagerad, positiv, lösningsfokuserad och strukturerad. God planering är ett ledord på Heat och det är du bekväm med. Vår matkvalitet är vår grund, tillsammans med vårt personliga bemötande, och du är bekväm med att ansvara för matkvaliteten och för att följa Heats riktlinjer och recept för tillagning och inköp.
Vi erbjuder Ett roligt och omväxlande arbete dagtid heltid må-fre (kvälls- och helgarbete kan förekomma) i ett ambitiöst växande företag med kollektivavtal (Visita/Unionen), friskvårdsbidrag, rabatterade naprapatbesök, rabatter på vårt sortiment, årlig kickoff och ett gott och roligt samarbete med kollegor och chefer. Är du rätt person som vill utvecklas med oss så finns goda möjligheter till en karriär inom företaget!
