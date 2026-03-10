Köksmästare till Hällbackens tillagningskök
2026-03-10
Kostavdelningen söker en köksmästare med ett brinnande intresse för hållbar matlagning, kvalitet och service. Tillsammans är vi ca 45 personer som tillagar och serverar 3 500 måltider per dag till våra gäster på förskolan, grundskolan, gymnasiet och inom vård och omsorg. Kostavdelningen ansvarar för 11 tillagningskök, 4 mottagningskök och har utskick till 30 serveringskök. Vi eftersträvar att laga mat från grunden, använda svenska och ekologiska råvaror, samt göra klimatsmarta val.
Arboga kommun ligger i framkant gällande klimatsmarta måltider, där vi nominerats ett flertal gånger för vårt arbete. Bland annat så blev vi 2023 utsedda som bäst i Sverige av organisationen Greenpeace i en kartläggning gällande kommuners klimatambitioner.
Hällbackens kök producerar ca 250 portioner i genomsnitt per dag till Regnbågen, Västergården och Fasanens förskola. Under sommaren kommer även produktion av kylda portioner till Biet och Solrosens förskola att startas upp. Det innebär att ytterligare ca 80 portioner kommer tillagas på Hällbackens kök.
Kostavdelningen tillhör Arboga kommunalteknik AB och är samlad i en måltidsorganisation.
Vår övergripande måltidsvision är: Kostavdelningen vill främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra gäster. Vi arbetar för att erbjuda goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider som har minimal påverkan på miljö och klimat.
Att laga maten nära våra gäster och att erbjuda en hög service och ett trevligt bemötande är hörnstenar i vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som köksmästare ska du leda och fördela det dagliga arbetet. I köket kommer du att arbeta tillsammans med en kock och i samband med att produktionen utökas under sommaren kommer ytterligare en kock/biträde på deltid ingå i teamet.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg i ditt sätt att leda och att du kan göra det med en närvaro och en tydlighet. Du är van att planera, prioritera och arbeta självständigt, samt att du är stresstålig och kan hantera intensiva perioder med ett lugn.
Du älskar att laga god mat och vill se nöjda och glada matgäster. En förutsättning är att du har god kunskap om barn och ungas matvanor och behov. Vi värdesätter att du är kreativ och strukturerad person som kan entusiasmera dina medarbetare att arbeta tillsammans mot uppsatta mål. Eftersom du kommer arbeta i team, är det viktigt att du trivs med att samarbeta med andra, där du förstår det gemensamma uppdraget.
I din roll som köksmästare ingår planering av det dagliga arbetet i köket, inköp, budget, matlagning, specialkost, egenkontroll, disk och lokalvård samt hantering och rapportering av kostdata.
Du har ett nära samarbete med biträdande kostchef med ansvar för område förskola och äldreomsorg, samt med samordnande administratör.Kvalifikationer
Vi ser att du har en eftergymnasial kockutbildning eller erfarenheter och kunskaper som bedöms likvärdiga samt minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag.
Du har goda kunskaper inom specialkost och livsmedelshygien. Du har ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv när det gäller att välja rätt råvaror såväl som att arbeta för minskat matsvinn. Du är van att ha en budget och göra inköp utifrån den.
De egenskaper som vi värderar för uppdraget är engagemang, noggrannhet, kreativitet, flexibilitet samt att du är utvecklingsorienterad. Meriterande är dokumenterad ledarerfarenhet från relevant branschområde. Du skall ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Med lätthet och intresse använder du de IT-system som du behöver.
För att få arbeta inom verksamheter som rör barn och ungdomar krävs att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag från belastningsregistret begärs via http://www.polisen.se
och ska gälla för skola och förskola.
Arbetstid och omfattning
Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid dagtid - kan förläggas mellan 7.00-17.30, helgtjänstgöring kan förekomma.
Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommunalteknik AB
(org.nr 559210-6446) Kontakt
Biträdande kostchef
Linda Nylén 0589-687531 Jobbnummer
9787668