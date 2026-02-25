Köksmästare till Elise

Elise startades 2018 och har sedan dess blivit en populär sommarkrog med omnämning i White Guide.
Vi som driver Elise är två bröder i 35-40-årsåldern. Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och verkar för en god stämning. Sammanlagt är vi uppemot 20 personer i teamet mellan 15-50 år. Under högsäsong har vi dagligen ca 250 middagsgäster och har öppet 6 dagar per vecka.
Till sommaren söker vi en kökschef. Antingen någon som har gedigen erfarenhet och snabbt är självgående. Eller någon som har jobbat några år som sous chef och vill ta nästa kliv. Stöd finns då att få av en erfaren köksmästare på en av våra andra enheter.
På Elise strävar alla i teamet efter samma sak. Att skapa minnesvärda helhetsupplevelser för gästerna. Vill du vara en del i ett sammansvetsat team som har nära till skratt och kul på jobbet.
Arbetet sträcker sig från maj/juni till mitten av augusti. Boende finns att tillgå vid behov.
Välkommen med din ansökan till jobb@elise.bar och bifoga gärna CV.

Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobb@elise.bar

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Djupvik 53 AB (org.nr 559151-8443)
Djupviksgatan 53 (visa karta)
387 91  BORGHOLM

