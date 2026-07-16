Köksmästare till Brasserie Hötorget
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2026-07-16
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Sommaren är här ☀️ och det är dags för oss att hitta vår nya Köksmästare!
På Brasserie Hötorget har vi skapat en miljö där ett öppet kök med gäster sittandes runtomkring och en stor pampig bar stor i fokus mitt i lokalen. Längs fönstren har vi vår matsal, här är det soffor som dominerar i lite olika färgskalor och även golvet skiftar mellan matta, trä och stengolv. Precis som på våra andra kvarterskrogar fyller vi krogen med olika armaturer hängande från taket, sittandes på väggarna och infällda i snickerierna.
Vi är ett erfaret team som ständigt arbetar med att ge gästen den bästa möjliga upplevelsen. Vi arbetar alltid mot att bli bättre på det vi gör. Men även att ta hand om och vårda det vi har.
Korta fakta
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning om 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månadslön
Arbetet
Som köksmästare är du kökets högsta chef, du ansvarar för dina sysslor och vad dina medarbetare i köket gör dagligen.
Egenskaper du behöver för att lyckas är en utpräglad ledarförmåga, god kommunikationsförmåga och erfarenhet av att hantera personal.
Kreativitet och ett stort intresse för mat och dryck, förmåga att förstå krogens koncept och uppskatta bra värdskap.
Ständigt lösningsorienterad och stresstålig, vara en glädjespridare, god ekonomisk förståelse för kostnadskontroll och arbeta efter en ständig ekonomisk förbättring.Publiceringsdatum2026-07-16Övrig information
Goda kunskaper i Officepaketet, Personalkollen, Bazaro & Ancon Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hötorget Kvarterskrog AB
(org.nr 559237-6999), https://brasseriehotorget.com/ Jobbnummer
10004778