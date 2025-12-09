Köksmästare till Bjärsjölagårds Slott
2025-12-09
Till anrika Bjärsjölagårds Slott söker vi nu en riktigt duktig, kreativ och smaksäker köksmästare. Tillträde enligt överenskommelse. Det är viktigt att du är säker i din roll både som kock och köksmästare. Du kommer leda och fördela arbetet i köket o det är viktigt att du är flexibel och har lätt för att samarbete. Bjärsjölagård är välkända o välrenommerade för sina Konferenser, Bröllop, fester, julbord och gåsamiddagar mm. Du kommer att arbeta både dagtid och kvällar samt vissa helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-27
E-post: birgitta@abutveckling.nu
