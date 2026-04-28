Köksmästare till Belle Époque i Lund

Fram Bemanning AB / Kockjobb / Malmö
2026-04-28


Snabbfakta
Tjänst: Tillsvidareanställning, heltid 100%
Lön: 35 000-43 000 kr/mån (203 kr - 250 kr /timme) + tjänstepension + dricks (ca 5 000 kr/mån)
Arbetstider: Tis-Tors 12-22, Fre-Lör 10-22. Var tredje lördag ledig, söndag och måndag ledigt. (Lunchservering i framtiden är inte uteslutet)
Plats: Lilla Gråbrödersgatan 2B, Lund - centralt läge nära tåg och buss
Start: 3 augusti 2026 eller tidigare
Ansökan: Löpande.
Om Belle Époque
Belle Époque är en elegant och folklig fransk restaurang i hjärtat av Lund. Vi serverar Côte de boeuf, ostron, tartar - med en lekfull tolkning där smak alltid går först. Brasserie plus, utan stelhet och onödigt krångel. Gästerna kallar oss "en ny favorit i Lund" och vi tänker fortsätta förtjäna det. Vi lägger stor vikt vid vackra upplägg och ett varmt, närvarande värdskap.
En dag hos oss
Du börjar klockan 12 och förbereder mise en place tillsammans med din kollega. Tisdagar är ofta vår dag för prepp och menyplanering eftersom vi inte har lunch då. Fredagar och lördagar kör vi helglunch, sedan är 18-21 peaktid med mycket bordsservering. Vi arbetar med fast meny och avsmakningsmeny. Kvällen avslutas med gemensam städning i kök och servering - du går hem runt 22.
Om rätt person ser lönsamhet att öppna luncher är detta i planen framåt

Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för kökets dagliga drift och kreativa riktning

Operativt arbete i köket och leda teamet med souschef och en kock

Utveckla menyer tillsammans med souschefen

Säkerställa högsta kvalitet i smaker, råvaror och presentation

Schemaläggning och ansvara för ordning, reda och köksprocent

Förhandla med leverantörer tillsammans med souschefen

Attestera fakturor (ekonomi, lön och personal hanteras av kontoret)

Du behöver
Kock- eller restaurangutbildning

Minst 10 års erfarenhet som kock

Tidigare erfarenhet av ledande befattning

Tala svenska

Trivas med att jobba kvällar och helger

Bra kontakter i branschen för att bygga ditt eget team av kockar

Det är ett plus om du
Har erfarenhet av franskt kök eller klassisk matlagning på högsta nivå

Är van att leda ett litet team och trivs med nära samarbete

Bra att veta: Köket är litet men nytt och smart utformat. Du arbetar ofta två och två, och eftersom vi även driver Hypoteket två minuters promenad bort finns möjlighet att bolla idéer med en större grupp - men inte dagligen. Du ska trivas med att vara kreativ och smaksäker på egen hand.
Vi erbjuder
Tjänstepension

Dricks via gemensam pott (ca 5 000 kr/mån)

Personalmat och personalrabatt

Friskvårdsbidrag

Parkeringsplats

30 dagars betald semester

Ledigt varje söndag och måndag, möjlighet till lediga lördagar

Interna utbildningar, kurser och rotation inom koncernen

Möjlighet att påverka mer än du är van vid

Delägarskap eller bonusar utesluts inte för rätt person

Så söker du
Svara på frågorna i nästa steg, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och lämna dina kontaktuppgifter.
Process: Telefonintervju -> Referenser -> Bakgrundskontroll -> Intervju på plats hos arbetsgivaren.
Vi svarar vanligtvis inom tre dagar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

