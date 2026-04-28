Köksmästare till Belle Époque i Lund
Snabbfakta
Tjänst: Tillsvidareanställning, heltid 100%
Lön: 35 000-43 000 kr/mån (203 kr - 250 kr /timme) + tjänstepension + dricks (ca 5 000 kr/mån)
Arbetstider: Tis-Tors 12-22, Fre-Lör 10-22. Var tredje lördag ledig, söndag och måndag ledigt. (Lunchservering i framtiden är inte uteslutet)
Plats: Lilla Gråbrödersgatan 2B, Lund - centralt läge nära tåg och buss
Start: 3 augusti 2026 eller tidigare
Ansökan: Löpande.
Om Belle Époque
Belle Époque är en elegant och folklig fransk restaurang i hjärtat av Lund. Vi serverar Côte de boeuf, ostron, tartar - med en lekfull tolkning där smak alltid går först. Brasserie plus, utan stelhet och onödigt krångel. Gästerna kallar oss "en ny favorit i Lund" och vi tänker fortsätta förtjäna det. Vi lägger stor vikt vid vackra upplägg och ett varmt, närvarande värdskap.
En dag hos oss
Du börjar klockan 12 och förbereder mise en place tillsammans med din kollega. Tisdagar är ofta vår dag för prepp och menyplanering eftersom vi inte har lunch då. Fredagar och lördagar kör vi helglunch, sedan är 18-21 peaktid med mycket bordsservering. Vi arbetar med fast meny och avsmakningsmeny. Kvällen avslutas med gemensam städning i kök och servering - du går hem runt 22.
Om rätt person ser lönsamhet att öppna luncher är detta i planen framåt

Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för kökets dagliga drift och kreativa riktning
Operativt arbete i köket och leda teamet med souschef och en kock
Utveckla menyer tillsammans med souschefen
Säkerställa högsta kvalitet i smaker, råvaror och presentation
Schemaläggning och ansvara för ordning, reda och köksprocent
Förhandla med leverantörer tillsammans med souschefen
Attestera fakturor (ekonomi, lön och personal hanteras av kontoret)
Du behöver
Kock- eller restaurangutbildning
Minst 10 års erfarenhet som kock
Tidigare erfarenhet av ledande befattning
Tala svenska
Trivas med att jobba kvällar och helger
Bra kontakter i branschen för att bygga ditt eget team av kockar
Det är ett plus om du
Har erfarenhet av franskt kök eller klassisk matlagning på högsta nivå
Är van att leda ett litet team och trivs med nära samarbete
Bra att veta: Köket är litet men nytt och smart utformat. Du arbetar ofta två och två, och eftersom vi även driver Hypoteket två minuters promenad bort finns möjlighet att bolla idéer med en större grupp - men inte dagligen. Du ska trivas med att vara kreativ och smaksäker på egen hand.
Vi erbjuder
Tjänstepension
Dricks via gemensam pott (ca 5 000 kr/mån)
Personalmat och personalrabatt
Friskvårdsbidrag
Parkeringsplats
30 dagars betald semester
Ledigt varje söndag och måndag, möjlighet till lediga lördagar
Interna utbildningar, kurser och rotation inom koncernen
Möjlighet att påverka mer än du är van vid
Delägarskap eller bonusar utesluts inte för rätt person
Så söker du
Svara på frågorna i nästa steg, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och lämna dina kontaktuppgifter.
Process: Telefonintervju -> Referenser -> Bakgrundskontroll -> Intervju på plats hos arbetsgivaren.
Vi svarar vanligtvis inom tre dagar.
