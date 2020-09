Köksmästare som kan förädla och manifestera "Det Hvenska köket" - Mat & Upplevelser på Öresundsön AB - Kockjobb i Landskrona

Mat & Upplevelser på Öresundsön AB / Kockjobb / Landskrona2020-09-01Ska du vara med och utveckla vår ambitiösa restaurang mitt i Öresund?Turistgården - House Of VenKock/souchef/köksmästareKommun: Landskrona / Island of VenHeltidTillsvidareTillsvidare- eller tidsbegränsad anställningVi är jätte taggade att hitta en sous-chef eller potentiell köksmästare för året om engagemang som tillsammans med övriga laget kan vidareutveckla vårt framtidsteam här på Hvens anrika Wärdshus: Turistgården - House of Ven.Vi driver flera verksamheter här ute på Ven, varav bl a. Turistgården - House of Ven som sen några år tillbaka rullar året om.Vi letar efter en modern ledare till vårt lag. Du som kan vara drivande i vår process framåt och kan förädla med utgångspunkt i ett ärligt skandinaviskt kök där vi tar vara på den otroliga potentialen här på ön med fantastiska råvaror och naturliga tillgångar direkt utanför dörren. Ett sant eldorado för oss som vill jobba hållbart och nära och samtidigt långsiktigt bygga upp vår position med en hel restaurangupplevelse värt att resa för.För att passa in ska du nog ha det lilla extra och brinna för skandinavisk mat och gå med en dröm om att vara helt nära de lokala råvarorna. Vilt, fisk, primörer, strandörter, bär, frukt osv..Vi kan erbjuda hel- eller deltid med lön efter kvalifikationer. Bostad finns såklart om detta skulle vara intressant på sikt.2020-09-01Vi söker en kollega med relevant erfarenhet av yrket. Personlighet, professionalism och engagemang är viktiga nyckelord för oss i alla rekryteringar.Vi börjar hitta en bra intern kultur som även präglar vår service och personliga dialog med våra gäster.Ring Niels på 0709821011 eller skicka oss ett personligt brev + CV på reception@houseofven.com #ärligmat #närproduceratpåriktigt #levapåenö #ienheltannanvärld #jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-10-01Mat & Upplevelser på Öresundsön ABLandsvägen 19326013 Sankt Ibb5341809