Köksmästare sökes till Restaurangen Moderna Museet!
Majola Restaurangkonsult AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Majola Restaurangkonsult AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
RESTAURANG MODERNA MUSÉET:
Restaurangen är en modern museirestaurang som ligger på anrika Skeppsholmen centralt mitt i city med Stockholms vackraste utsikt. Restaurangen Moderna Museets drivs och ägs av Malin Söderström sedan drygt 20 år tillbaka och i familjen ingår även The Swedish Fishery, The Oak Kanten och Systrarna Söderström.
Verksamheten är bred och varierande och här ser man till att museets besökare serveras allt från härligt fika till mättande luncher och arrangerar underbara festmåltider samt inspirerande vernissagemiddagar. Vissa dagar är det enbart öppet för lunch men andra dagar kan det även vara festvåningsbeställningar och events i de olika lokalerna.
Till restaurangen hör också den trevliga Kaffebaren där det serveras kaffe och enklare förtäring och Moderna Bar som ligger i anslutning till restaurangen och har samma fantastiska utsikt över Djurgården och tillgång till terrassen.
Grunden i verksamheten baserar sig på kulturarvet från svensk matlagning och traditioner med influenser från andra delar av världen.
Restaurangens öppettider är tisdag kl. 10-19.30, onsdag-torsdag kl. 10.00-17.30, fredag kl. 10-19.30 och lördag-söndag kl. 10-17.30.
Mer om restaurangen kan du läsa här: Restaurang, café och bar | Moderna Museet i Stockholm
OM MODERNA MUSÉET: Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. Här samlas, bevaras och ställs ut konst från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt.
1958 invigdes museet då den moderna konsten flyttades från Nationalmuseum till en tidigare militär exercishall på Skeppsholmen i Stockholm. Den nuvarande museibyggnaden stod klar 1998, vägg i vägg med det gamla museet, och är ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo.
I Moderna Museets samling finns drygt 130 000 verk i olika tekniker. Från att ha dominerats av tre huvudgrupper - svensk och nordisk konst, franskorienterad modernism samt amerikansk 50- och 60-talskonst - har samlingen utökats av banbrytande kvinnliga konstnärskap från 1900-talet och framåt samt konst från en globaliserad värld. Cirka 100 000 verk är fotografier som bildar en ojämförlig fotografisamling.
Mer om Moderna Muséet kan du läsa här: Moderna Museet | Konstmuseum i Stockholm
OM TJÄNSTEN:
På Moderna Museet vill man att gästerna ska trivas och det ska finnas något för var och en som kommer. En härlig lunch, en kaffe eller ett glas vin med tilltugg. Potentialen är stor och för rätt person så finns det mycket att utveckla och göra.
Som köksmästare för denna enhet ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen i köket. Du hanterar inköp och leverantörskontakter men du är också aktiv i det operativa, dagliga arbetet. Du schemalägger och arbetsleder dina medarbetare i köket och säkerställer engagemang, kunskap och motivation i teamet.
OM DIG SOM SÖKER:
Till denna tjänst söker vi nu en driven, positiv, kreativ och flexibel köksmästare som vill vara med och driva restaurangen framåt.
Du har några års erfarenhet av liknande roller och du är en social och framåt person som tycker att mötet med dina gästerna är det roligaste som finns. Du har ett eget kommersiellt driv och låter dig inspireras av trender inom matlagning.
Vi tror att du har dessa egenskaper och kunskaper:
Du har god erfarenhet av traditionell husmanskost samt högkvalitativ matlagning för konferenser och festvåning
Du är social och gillar att möta gästerna och har förmågan att skapa en bra atmosfär och kundupplevelse
Du är kreativ och lösningsorienterad i köket med förmågan att hitta innovativa lösningar under pressade situationer
Du har god ekonomisk kunskap och är bra på att hålla koll på matkostnader, portionsstorlekar och maximera resurser utan att kompromissa på kvaliteten
Du har starka ledarskapsförmågor och kan leda ett team och kan skapa en positiv arbetsmiljö och säkerställa att arbetet genomförs effektivt.
Du har kunskap inom matsäkerhet och egenkontroll för att säkerställa att alla livsmedel hanteras korrekt och att alla regler följs
Du har goda kunskaper i svenska och engelska för att lätt kunna kommunicera med både personal samt gäster
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är främst dagtid måndag till fredag men kvälls- och helgarbete förekommer vid behov samt vid beställningar och events.
Låter detta som du? Välkommen att söka direkt via annonsen!
För mer information om denna tjänst och eventuella frågor kontakta sara.mjornell@majola.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Majola Restaurangkonsult AB
(org.nr 556689-2856), http://www.majola.se Arbetsplats
Majola RestaurangKonsult Jobbnummer
9502787