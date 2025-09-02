Köksmästare sökes till Eatery Solna Access
Eatery Sverige AB som driver konceptrestauranger för mat och möten med en lokal prägel. Här finns idag 16 restauranger och konferensställen från Åre i Norr till Malmö i söder (egenägda och Franchise). Under 2023 öppnade även Eatery Garden på Arlanda som är en variant av konceptet. Här finns även våra företagsrestauranger, t.ex. Social kitchen som drivs i samarbete med Schibstedt. Totalt har Eatery enheterna mellan 5000 och 6000 gäster per dag.
Köksmästare till Eatery Solna Access - Är du vår nästa kulinariska ledare?
Eatery Solna Access söker en passionerad och driven köksmästare som vill vara med och utveckla vår restaurang till nya höjder. Vi erbjuder en modern arbetsplats med högt tempo, god stämning och stort fokus på kvalitet - både i maten och i teamet.
Om tjänsten: Som köksmästare har du det övergripande ansvaret för köket. Du leder och inspirerar ditt team, planerar menyer, säkerställer hög kvalitet på råvaror och tillagning, samt arbetar aktivt med kostnadskontroll och effektiv drift.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Personalansvar och schemaläggning
• Menyplanering och utveckling
• Beställningar och lagerhållning
• Säkerställande av hygien och livsmedelssäkerhet enligt gällande regler
• Daglig drift och samarbete med restaurangchef
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet som köksmästare eller souschef
• Är en naturlig ledare med god kommunikationsförmåga
• Har ett stort matintresse och känsla för smak och presentation
• Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Bra arbetsvillkor och kollektivavtal
• Personalmat och andra förmåner
Plats: Eatery Solna Access
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
