Köksmästare sökes I Nyöppning - Stockholm Meeting Selection AB - Kockjobb i Stockholm

Stockholm Meeting Selection AB / Kockjobb / Stockholm2021-06-27Hesselby Slott är Sveriges musikslott ­- en plats full av liv, rörelse och musik som ligger strax utanför Stockholm. Här finns plats för alla; små konferenser till stora event, bröllop och fest. Hesselby Slott är också en samlingspunkt för musiker, artister och alla som gillar musik. Vi som driver slottet är passionerade musikälskare och artisten Tomas Ledin är en av delägarna. Vi kände att Sverige behöver ett musikslott.Hesselby Slott, ingår i Stockholm Meeting Selection som är en familj av unika mötesplatser. Hos oss kan våra gäster ha konferens i en brödfabrik, gifta sig i kungliga salar och träna på Sveriges bästa idrottsanläggning. Men viktigast av allt - hos oss kan de uppleva livets goda, var de än väljer att mötas.2021-06-27Nu söker vi en passionerad, nyfiken och entusiastisk köksmästare som ska bygga, inspirera och leda ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Du är en organiserad och naturlig ledare som ansvarar för arbetet i köket såväl operativt som ekonomiskt och kvalitetsmässigt.Du har relevant utbildning och flera års erfarenhet som kock samt från en ledande befattning.Du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt där du har lätt för att kommunicera och samarbeta och leda din personal mot uppsatta mål.För att nå dina mål i rollen som köksmästare så tror vi att du tycker om att jobba med att motivera och inspirera din grupp så att ni tillsammans når era dagliga mål.Hesselby Slott har hållits stängt sedan i höstas och ska öppna igen i mitten av augusti. Redan helgen innan öppning hålls en bröllopsfest vilket är ett utav Hesselby Slotts stora attraktioner på sommaren. Som köksmästare hos oss är du med från början och bygger ihop ditt eget team och arbetssätt.Som köksmästare hos oss är du en utav våra viktigaste nyckelspelare. Som köksmästare ansvarar du för att följa lagar och rutiner samt interna policys, regler och värderingar. I tjänsten ingår bland annat ansvar för egenkontroll, inventering, för- och efterkalkylering av alla rätter, uppföljning av satta nyckeltal, svinnhantering och inköp. Du ansvarar även för att skapa hållbara rätter och menyer utifrån trender, säsong och gästernas preferenser.Vi ser gärna att du börjar omgående och startar din anställning på något av våra andra anläggningar så att du kommer in i rutiner och organisationen tills det är dags att börja med rekrytering och planering inför Hesselby.Vad kan vi erbjuda dig?Vi är en liten organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla produkten i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. För ytterligare information kontakta Pernilla Ytterbring, 0700-622962 pernilla.ytterbring@meetingselection.se För att göra vår antagningsprocess så effektiv och corona-säker som möjligt så kommer vi be dig om en kort videopresentation vid ansökningstillfället. Därefter sker första intervjun via videosamtal. Om vi båda fattar tycke för varandra så välkomnar vi dig därefter till en personlig intervjuv.Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj - vi ser fram emot din ansökan.Sista dag att ansöka är 2021-07-27Stockholm Meeting Selection ABMaltesholmsvägen 111541 Hässelby5832086