Köksmästare/Kock
Getnö Gård AB / Kockjobb / Tingsryd
2026-02-27
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Getnö Gård AB i Tingsryd
Getnö söker en erfaren och självgående köksmästare som vill vara en del av vårt team! Som köksmästare på Getnö Lake Åsnen Resort har du en central och ansvarsfull roll i vår verksamhet. Du arbetar självständigt i köket och ansvarar för matlagning till konferenser, evenemang och vår sommarrestaurang Bistro Mat.
Vi lagar traditionell svensk mat med fokus på småländska råvaror, närodlat från Åsnenområdet och vilt. Naturen är en stor inspirationskälla för oss, skogen är vårt skafferi.
Tjänsten passar dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta självständigt och vill vara en del av ett mindre, engagerat team i en unik naturmiljö.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen som köksmästare ansvarar du bland annat för:
Självständig planering och genomförande av matlagning
Matlagning och drift av Bistro Mat under sommarsäsongen
Menyplanering med fokus på säsong, kvalitet och lokala råvaror
Ansvar för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet i köket
Tillagning av måltider för konferenser och evenemang året runt (vid behov)
Samarbete med övriga kollegor inom Team Getnö
Vi söker dig som
Är erfaren, självgående och trygg i din yrkesroll
Tar ansvar och visar egna initiativ
Har god organisationsförmåga och ordningssinne
Är serviceinriktad, stresstålig och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Kvalifikationer (krav)
Dokumenterad erfarenhet som kock/köksmästare
Förmåga att arbeta självständigt i köket
Körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
Erfarenhet från konferens-, event- eller restaurangkök
Intresse för vilt, lokal mat och hållbar matlagning
Erfarenhet från turism- eller besöksnäringen
Fakta om tjänsten
Tjänst: Köksmästare
Anställningsform: Säsongsanställning med möjlighet till arbete vid behov under övriga delar av året
Period: Maj - Juni - juli - augusti - september (- oktober, eventuellt nov-dec.)
Arbete vid behov under resterande del av året
Omfattning: Heltid under sommaren
Arbetstider: Varierande - dag, kväll och helg
Lön: Fast månadslön eller timlön enligt överenskommelse
Vi följer kollektivavtal med VISITA/HRF för turistanläggningar
Övrigt: Personalboende finns under sommarsäsongen vid behov
Sista dag att ansöka är 30 April men vi rekryterar löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligtSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via e-post till ingrid@getnogard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@getnogard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Getnö Gård AB
(org.nr 556421-3543)
360 10 RYD Körkort
