Köksmästare
Ett Hem Sverige AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-10
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Ett Hem är ett litet exklusivt hotell i centrala Stockholm med 25 hotellrum och en restauration som försörjer såväl boende som externa matgäster. Ett Hem öppnade maj 2012 och har sedan dess etablerat sig på hotellmarknaden som ett av Stockholms bättre hotell.
Ett Hem tillhandahåller en mycket hög servicenivå och är personligt och skräddarsytt.
Vi söker en person med hög energi och flexibilitet och med förmåga att arbeta självständigt. Vi arbetar i en öppen miljö där vi är nära våra gäster vilket ställer höga krav på social förmåga i en framför allt internationell miljö.
Arbetsuppgifterna är menyplanering, beställningar, ledarskap och matlagning.
Meriterande är tidigare arbete på Ett Hem.
Flytande engelska
Minst 5 års erfarenhet som kock Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: work@etthem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett Hem Sverige AB
(org.nr 556786-3377)
Sköldungagatan 2 (visa karta
)
114 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9999819