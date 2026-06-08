Köksmästare
Rasta Sverige AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2026-06-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Kalmar
, Bromölla
, Eksjö
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Rasta Kalmar är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Kalmar har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som köksmästare ansvarar du för den dagliga driften av köket och leder köksteamet mot hög kvalitet, god lönsamhet och en förstklassig gästupplevelse. Du arbetar operativt i verksamheten samtidigt som du planerar, organiserar och utvecklar kökets arbete.
Tillsammans med platschefen ansvarar du för verksamhetens helhet. Du säkerställer att köket följer gällande lagar, hygienkrav och rutiner enligt HACCP samt ansvarar för inköp, lagerhållning, inventering och leverantörskontakter.Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha kökspersonalen samt skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö för effektiv och säker matlagning.
Säkerställa kvalitet, presentation och timing i produktionen under lunch- och kvällspass.
Hantering av beställningar, leverantörskontakter, råvaruhantering och kostnadskontroll.
Upprätthålla och följa rutiner för livsmedelshygien, HACCP och säkerställa god ordning och renlighet i köket.
Fatta snabba operativa beslut vid behov och agera problemlösare i stressiga situationer.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med stark yrkesstolthet. Du är strukturerad, stresstålig och har ett tydligt fokus på kvalitet och gästupplevelse. Du trivs både i produktion vid spisen och i rollen att utveckla och coacha medarbetare.
Dokumenterad erfarenhet från restaurangkök, gärna med tidigare erfarenhet som kökschef eller likvärdig ledande roll.
God teknisk förmåga, känsla för smak, timing och presentation.
Erfarenhet av menyplanering, kostnadskontroll och beställningshantering.
God kunskap om livsmedelshygien och HACCP.
Flexibilitet vad gäller arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Förmåga att arbeta strukturerat och fatta beslut i ett högt tempo.
Personliga egenskaper Du är pedagogisk, kommunikativ och har ett inkluderande ledarskap. Du motiveras av att skapa hög kvalitet och en trygg arbetsmiljö där alla i teamet kan utvecklas. Du är lösningsorienterad och bidrar aktivt till samarbetet mellan kök och servering.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Sysselsättningsgrad: 100% Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökningsprocess
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862360-2040124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Ölandsleden 7 (visa karta
)
393 56 KALMAR Arbetsplats
Rasta Sverige AB Jobbnummer
9951467