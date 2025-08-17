Köksmästare
TJÄNSTEN:
Som köksmästare på Marys på Hundfjället är du en av de viktigaste pusselbitarna för gästens vistelse och upplevelse i Sälenfjällen. Det är du som tillsammans med dina kollegor skapar en vistelse och upplevelse över förväntan. Du kommer att vara schemalagd mest dagtid och i bland kvällstid.
Arbetsuppgifterna består av att serva våra gäster med mat, vår inriktning är burgare , american food och poke bowls, och alla förkomna arbetsuppgifter i ett kök.
DU SOM SÖKER:
Du kommer leda arbetet i köket, vidta åtgärder och följa upp att personalen arbetar efter satta kriterier.
OBS! Du arbetar dagligen i driften tillsammans med dina kolleger.
Du har en kvalificerad kock/kallskänks utbildning och behärskar både klassisk och kreativ matlagning.
Du bör ha minst 3 års erfarenhet i kök.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Du har ett leende som smittar och ett intresse av att verka för att ge våra gäster bästa möjliga service och matupplevelse.
Du är flexibel och stresstålig, nyfiken på att lära sig nya saker och utvecklas inom yrket
Du hjälper till att skapa arbetsglädje, ordning och reda
Du har lätt för att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer.
Du har en positiv inställning till gäster och kollegor.
Du ett brinnande intresse för ditt yrke!
Du är tillsammans med dina arbetskollegor, restaurangens ansikte utåt och arbetar hela tiden för att ge våra gäster superb service och mat samt en bra helhetsupplevelse av besöket hos oss.
Tjänsten:
Du kommer vara ansvarig för att den dagliga driften fungerar.
Daglig mise en place, beställningar, inventering, varuleveranser, avfallshantering, service, städning och annat som hör ett kök till och genomföra service tillsammans med ett team av andra kockar.
Du ansvarar även för nyckeltalen i köket såsom bruttovinst och personal.
Kommunicera med VD:n regelbundet om vad som händer i köket gällande menyer, event, personal eller för att få hjälp och tillsammans hitta lösningar för att utveckla verksamheten.
Om Marys :
Här lagar vi härliga bla burgare med läckra och moffiga tillbehör -allt serverat American style, poke bowls, barnmenyer, fika och mot eftermiddagen styr vi över till den självklara mötesplatsen efter en dag i backen....
Fräscht, snabbt och gott, är Marys ledord!
ARBETSPLATSEN:
Ta chansen och var med och bygg vidare en av Sälenfjällens bästa anläggningar och ha en riktigt härlig Vinter med oss på Fjället!
Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidområde och nordens största friluftsområde med cirka 4,8 miljoner gästnätter per år. Sälenfjällen omsätter drygt 2,5 miljarder kronor per år. Vid högsäsong under vintertid rör sig cirka 100 000 personer dagligen i området.
Vi tillhandahåller personalboende till dig när du jobbar med oss, men du får självklart gärna skaffa dig boende i egen regi om du vill!
• Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: maria@hmmat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hm Mat & Dryck i Sälen AB
(org.nr 556762-6121)
Hundfjället (visa karta
)
780 67 SÄLEN Kontakt
VD
Maria Eriksson maria@hmmat.se Jobbnummer
9461616