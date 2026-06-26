Köksledare Spandelstorpsskolans kök
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Storhushållsföreståndarjobb / Karlskrona Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Karlskrona
2026-06-26
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I uppdraget som köksledare bär man ett ansvar över både beredning, tillagning och servering av goda, säkra och näringsrika måltider med hänsyn till miljön. Du kommer arbeta med specialkost, brödbakning, vara delaktig i planering av det dagliga arbetet och inköp, öppensinnad för tillagning av nya maträtter samt den dagliga hanteringen av både disk och städ av kök och matsal. På Spandelstorpskolan består teamet i köket även av två kockar samt två köksbiträden.
Andra viktiga arbetsuppgifter är att göra beställningar och arbetsleda kökspersonalen. Du kommer jobba med administrativa uppgifter såsom egenkontroll, fakturering, statistikredovisning, tillstyrkande av personals ledigheter och mertid samt attestering av fakturor. Du är ansvarig för lokala möten på arbetsplatsen såsom genomgångar med personalen och matråd med skolan.
Rekrytering sker löpande.Kvalifikationer
Stor kunskap och förståelse om matallergier och anpassade måltider.
Stor kunskap/passion för matlagning, matkvalitet, miljötänk samt med gästen i fokus.
Kockutbildning inom storkök/restaurang eller erfarenheter som av arbetsgivaren värderas likvärdigt.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som kock under dom senaste 5 åren samt erfarenhet av att laga mat i större mängder.
Det dagliga arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Erfarenhet av egenkontrollprogram.
Driv att genomföra förbättringar tillsammans med en god servicekänsla där gästen är i fokus.
Brinnande intresse för matlagning från grunden.
Erfarenhet av arbetsledning
Skicklig på att kommunicera och inspirera medarbetare.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 Tillträde 260817 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Kostchef
Anna-Carin Bodin anna-carin.bodin@karlskrona.se 0455-303631 Jobbnummer
9980271