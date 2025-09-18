Kökshjälp med erfarenhet.
Hotell Vänerport AB / Restaurangbiträdesjobb / Mariestad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mariestad
2025-09-18
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Vänerport AB i Mariestad
Vi söker någon med erfarenhet av köksarbete som kan bidra till ett effektivt och välfungerande kök. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Kökshjälp kan innefatta allt från att förbereda råvaror (skölja, skala, hacka) till att assistera vid matlagning och ansvara för enklare uppgifter som salladsbufféer.
Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att arbeta både självständigt och i team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@hotelvanerport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSHJÄLP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Vänerport AB
(org.nr 556228-5816), http://www.hotelvanerport.se
542 30 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänerport Kontakt
HR
Jenny Kull jobb@hotelvanerport.se Jobbnummer
9516258