Kökshjälp med erfarenhet.

Hotell Vänerport AB / Restaurangbiträdesjobb / Mariestad
2025-09-18


Vi söker någon med erfarenhet av köksarbete som kan bidra till ett effektivt och välfungerande kök.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Dina arbetsuppgifter
Kökshjälp kan innefatta allt från att förbereda råvaror (skölja, skala, hacka) till att assistera vid matlagning och ansvara för enklare uppgifter som salladsbufféer.

Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att arbeta både självständigt och i team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@hotelvanerport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSHJÄLP".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Vänerport AB (org.nr 556228-5816), http://www.hotelvanerport.se
542 30  MARIESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vänerport

Kontakt
HR
Jenny Kull
jobb@hotelvanerport.se

Jobbnummer
9516258

