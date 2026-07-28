Kökshjälp.
Dalasmaker AB / Restaurangbiträdesjobb / Orsa Visa alla restaurangbiträdesjobb i Orsa
2026-07-28
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Välkommen till Dalasmaker AB.
Vill du uppleva en härlig vinter tillsammans med oss och bli en av våra medarbetare på någon av våra restauranger uppe på Grönklitt och i Fryksås?
Vi söker nu kökshjälp till vintersäsongen.
Vi jobbar gärna med glada positiva människor som ser möjligheter och skulle du även ha erfarenhet inom branschen eller utbildning är det ett plus men inget krav.
Du har självklart gästfokus, servicekänsla och gillar att samarbeta. Du är naturligt glad och ser möjligheter samt uppgifter löser du med ett leende på läpparna. Ditt ordningssinne har du med dig och lagspel är en sport för dig. Du arbetar givetvis båda dagar, kvällar och helger.
Vi erbjuder ett arbete i ett företag som sätter medarbetaren och gästen i första rummet. Dessutom arbetar vi i en härlig miljö med alla möjligheter för att få fortsätta sitt arbete hos oss både vinter och sommar.
Dalasmaker AB driver
• Toppstugan, Grönklitt.
• Wärdshuset, Grönklitt.
• Smidgården, Fryksås.
• Baka kaka, Grönklitt.
Wärdshuset:
Wärdshuset har ca 180 sittplatser där vi serverar lunchbuffé med flera olika rätter dagtid. På eftermiddagarna afterski och kvällarna serveras en a la carte meny och pizza.
Toppstugan:
Toppstugan har ca 160 platser inne och 150 ute där vi serverar en lunch Ala carte samt bar och fika dagtid och kvällarna serveras fondue.
Smidgården
Smidgården har ca 70 platser inne och här serverar vi lunch a la carte, fika och våfflor.
Baka kaka:
Bageri och restaurang med ca 80 platser där vi serverar bröd fika och lunch.
Säsongen sträcker sig från dec-april.
Ansökan innehållande CV, foto, personligt brev skickas till jobb@dalasmaker.se
Tänk på att du ansvarar själv för att ta dig till och från jobbet så då bussar inte går de tider vi jobbar bör din plan för hur du ska ta dig från och till jobbet vara löst.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@dalasmaker.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalasmaker AB
(org.nr 556848-7713)
794 21 ORSA Jobbnummer
10013566