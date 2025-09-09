Köksdesigner Till Elon I Göteborg
AB Effektiv Borås / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-09-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Din framtida arbetsgivare
Elonbutiken är ett privat bolag som är en del av butikskedjan Elon. Elon ett familjärt företag som arbetar med produkter och tjänster till hemmet med 274 butiker fördelade över hela landet. I butikerna och på hemsidan erbjuds ett brett sortiment av vitvaror, småelsprodukter, belysning och även kompletta kök med köksinredning. Elon vill hjälpa sina kunder att få ut det mesta och bästa av livet hemma genom att erbjuda lösningar som gör den praktiska delen av hemlivet så bekymmersfri och njutbar som möjligt.
Vad erbjuder rollen?
Som köksdesigner hos Elon kommer du att vara en viktig del av Elons säljteam och arbeta med att erbjuda deras kunder en unik köksupplevelse. Ditt ansvar innefattar att ta emot och hantera kundförfrågningar, framförallt i butiksmiljö, där du självständigt skapar en positiv och engagerande dialog. Du kommer att guida kunderna genom hela processen, från att skapa offertunderlag och rita köksdesigner i programmet Winner, till att säkerställa att köket levereras och installeras smidigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Skapa en välkomnande atmosfär för kunder i butiken och förstå deras behov - Erbjuda expertvägledning och designa funktionella och estetiskt tilltalande kökslösningar - Upprätta offertunderlag och ansvara för hela försäljningsprocessen, från start till mål - Kommunicera och samarbeta med kunder och leverantörer för att säkerställa framgångsrika leveranser - Använda ritningsverktyget Winner för att visualisera köksdesigner
Vem är du?
För att lyckas i rollen som köksdesigner hos Elon är det av stor vikt att du brinner för försäljning och kundservice och har förmågan att få kunderna och känna sig välkomna i butiken. Denna roll som köksdesigner kräver en god känsla för färg och form, då du ansvarar för att skapa estetiskt tilltalande och funktionella köksdesigner. Din förmåga att balansera färger och former kommer att förstärka din tekniska kompetens och försäljningsförmåga, vilket resulterar i överträffade förväntningar och ökad kundnöjdhet. Med tidigare IT-kunskaper och erfarenhet av ritningsverktyget Winner kommer din upplärning underlättas.
Det är ett krav att du behärskar svenska- och engelska språket väl både i tal och skrift samt har B-körkort.
Övrigt
Arbetstider: Vardagar 9.00-18.00 samt viss helgarbete Tillträde: Omgående Omfattning: Heltid Plats: Bäckebol och Sisjön. Fördelning mellan butikerna styrs av behov och kan variera. Anställningstyp: 6 månaders provanställning och där efter tillsvidareanställning
Varmt välkommen med din ansökan
För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten och du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Vid eventuella frågor kring tjänsten hör gärna av dig till Pontus Killander på pontus.killander@elon.se
, 070 919 25 55. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Köksdesigner, Kökssäljare, försäljning, design, kök, rådgivning, service Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Markus Nordbring markus@effektiv.se Jobbnummer
9500251