Kökschef till nya särskilda boendet Eskilsgården
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen / Kockjobb / Vellinge Visa alla kockjobb i Vellinge
2026-05-05
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen i Vellinge
Eskilsgården är Vellinge kommuns nyaste särskilda boende och ligger beläget i Vellinge tätort. Boendet står klart för inflyttning runt mars och har 66 vårdplatser fördelat på sju avdelningar.
Köket ligger på nedre plan i fastigheten och är alldeles nytt och fräscht. Är just du en stjärna på matlagning för äldre och är sugen på att vara med på resan att skapa ett kök som ska leverera mat i världsklass för de som kommer att bo på Eskilsgården?
Är du rätt person för uppdraget? Vill du skapa ditt drivna team för matlagning i världsklass för äldre?
Då är det dig vi söker! Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att rekrytera din personal innan driften av köket är i gång. Sedan kommer du att arbetsleda din kökspersonal, planera och fördela arbete samtidigt som du är en i teamet.
I ditt uppdrag ingår även menyplanering - skapa näringsriktiga och aptitretande menyer anpassade för äldre, inklusive konsistensanpassad kost för de med tugg- och svälj svårigheter.
Du har erfarenhet och kompetens att säkerställa att maten håller hög kvalitet och att egenkontroll samt livsmedelshygien följs enligt lagar och riktlinjer.
Du är säker och skicklig i ditt hantverk. Du bidrar till verksamhetens utveckling genom att samarbeta med kollegor och boende kring måltiderna. Som kökschef leder du det dagliga arbetet i köket samt planerar för menyer och inköp. För oss är det viktigt att teamet hjälps åt, därför kommer du att vara delaktig i alla arbetsuppgifter i köket.
Eftersom det är en alldeles ny verksamhet krävs det att du kan ta initiativ till, utveckla och upprätta rutiner för driften av verksamheten i köket.Kvalifikationer
För att du ska klara av uppdraget, ser vi gärna att du uppfyller följande kvalifikationer:
Vi söker dig som har gymnasieskolans hotell- och restaurangutbildning som kock eller annan kompetens som vi bedömer som likvärdig. Vi tror att du har en bakgrund som kökschef/souschef eller motsvarande med vana att leda ett team och är bekväm i att ta beslut som rör det dagliga arbetet. Du har jobbat professionellt med matlagning och har god kunskap om olika specialkoster samt köksekonomi.
Eftersom du hanterar allergier, recept, beställningar, närings beräkningar och planering av meny krävs goda kunskaper i svenska samt datorvana.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
235 81 Vellinge (visa karta
)
235 81 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Kontakt
Verksamhetschef
Åsa Ek asa.ek02@vellinge.se Jobbnummer
9891580