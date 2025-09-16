Kökschef till Hjalmar Lundbohmskolans kök
2025-09-16
För ett livs levande Kiruna. En sak är säker. Med oss gör du skillnad.
Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar och inspirerar. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Nu söker vi dig som är kreativ, noggrann och som trivs med att arbeta i team för att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Med fokus på kvalitet och service skapar du en inspirerande och positiv matupplevelse tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• dig som är utbildad kock en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Vi ser fram emot att höra från dig!
Arbetsuppgifterna består i att operativt planera, leda och fördela arbetet i köket samt att ansvara för kvalitet och egenkontroll. Som kökschef ska du delta i den dagliga produktionen för att sedan fortsätta med det operativa ansvaret.
Ledarskapet skall bygga på öppen kommunikation, förtroende och ömsesidig respekt. Den person vi söker skall vara självständig, beslutskraftig, coachande och skall finnas tillgänglig för sin personal.
Vi satsar på hälsofrämjande åtgärder, en god arbetsmiljö och erbjuder bra arbetstider. Vi strävar efter en hållbar utveckling för miljön med miljösmarta råvaror!Kvalifikationer
Du som söker har restaurang- och storhushållsutbildning och tidigare erfarenhet av arbetsledning i kök. Övriga kvalifikationer som vi sätter stor vikt vid är: datavana, kunskap och tillämpning av HACCP.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska vara flexibel och ha ett bra bemötande samt kunna samarbeta och ta till dig nya arbetssätt. Ett positivt synsätt där möjligheter snarare än hinder uppmärksammas, är utmärkande för dig.
Belastningsregister:
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
