Kökschef till Bishops Arms i Östersund
Bishop Scandinavia AB / Kockjobb / Östersund Visa alla kockjobb i Östersund
2025-08-20
Vi söker dig som redan har en ledande roll i ett restaurangkök MEN även dig som känner att du är redo för att ta nästa steg i din karriär som kock. Du har en har passion för matlagning, trivs i ett högt tempo och är kvalitetsmedveten. Du bör vara van vid att hantera stress och ha förmågan att växla upp när det krävs då tempot bitvis kommer att vara väldigt högt. Du trivs bra i ett team vars gemensamma mål är att skapa den bästa möjliga erfarenheten för våra gäster.
Om företaget: The Bishops Arms är en kedja med kvalitativa gastropubar som står starka i den brittiska pubtraditionen med ett fantastiskt utbud av dryck och mat.
The Bishops Arms erbjuder en kvalitativ, säsongsanpassad, variationsrik och prisvärd meny och vi satsar ständigt på att höja matkvalitén och ser gärna att lokala råvaror och specialiteter utvecklas. Menyn skapas lokalt utifrån lokala råvaror och efterfrågan, med utgångspunkter i ett gemensamt ramverk vilket ger våra menyer en unik lokal prägel och en trygghet för våra gäster vad vi på The Bishops Arms står för.
Hos oss kommer du att laga mat med utgångspunkt i svenska smaker, svensk ölkultur och med fokus på det lokala. Smårätter, varmrätter och desserter lagade med omsorg om såväl råvara som våra gäster.
The Bishops Arms är en del av Elite Hotels och vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas inom företaget och koncernen.
Vad får du
Trevliga kollegor
Trygga arbetsförhållanden
Möjlighet till utbildning internt & externt
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du
Har minst 5 års erfarenhet som kock
Har stor passion för mat och service
Är noggrann
Är initiativtagande
Är social och trevlig
Är en teamplayer
Arbetsuppgifter innefattar bla:
Ansvara för bemanning schemaläggning av köket.
Anställning av kökspersonal i samråd med Pubchef.
Fakturahantering (Vi jobbar med ett AI-stött fakturasystem som gör hanteringen väldigt enkel och smidig)
Menysättning tillsammans med Pubchef samt Menyplanering (receptskrivning, kalkylering, skriva/beställa menyer)
Utbilda kökspersonalen i gällande och uppsatta rutiner och arbetssätt.
Utbilda servicepersonal kring allergener, nattmat.
Leda arbetet i Köket, vidta åtgärder och följa upp att personalen arbetar efter satta kriterier och policys.
Kommunicera med Pubchef regelbundet om vad som händer i köket gällande menyer, event, personal eller för att få hjälp och tillsammans hitta lösningar för att utveckla verksamheten.
Beställa service/ reparationer av utrustning.
Inventering månadsvis
Ansvara för miljöarbetet i köket inklusive HACCP, uppföljning och upprättande av egenkontrollsrutiner.
Ansvara för nyckeltalen i köket såsom bruttovinst och personal.
Du kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst. Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss!
Anställningen är en tillsvidareanställning på 70-80% men kan du även jobba inom bar/service finns möjligheten till 90-100%. Arbetstiden är förlagd mestadels till kvällstid fördelat på vardagar och helger. Lön enligt överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
(org.nr 556581-7540), http://www.bishopsarms.com Arbetsplats
The Bishops Arms Kontakt
Magnus Rode pubchef.ostersund@bishopsarms.com 076-1185047 Jobbnummer
9468260