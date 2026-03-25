Kökschef till Aktivitetshuset Almgården i Vellinge
2026-03-25
Vi söker nu en engagerad och kreativ kökschef till vårt aktivitetshus i Vellinge!
Hos Forenede Care är maten en central del av livskvaliteten. Vi lagar näringsrik och välsmakande mat med rötter i svensk husmanskost, kombinerat med inspiration från andra kulturer. Varje måltid ska vara en stund av glädje, gemenskap och omtanke - något vi är stolta över att också få höga betyg för.
Om rollen
Som kökschef har du det övergripande ansvaret för kökets drift, kvalitet och utveckling. Du skapar menyer som ger energi och matglädje, leder det dagliga arbetet i köket och säkerställer att verksamheten fungerar effektivt.
Du är en närvarande ledare som inspirerar ditt team, skapar struktur i vardagen och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Samtidigt har du ett öga för både ekonomi, kvalitet och utvecklingsmöjligheter.
Här kommer du att arbeta
Du arbetar i ett levande aktivitetshus där mat och gemenskap står i centrum. Här serverar vi dagligen måltider till både boende och externa gäster, vilket skapar en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
Hos oss får du en viktig roll där du har stor möjlighet att påverka både menyer, arbetssätt och kökets fortsatta utveckling.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för matlagning och drivs av att skapa goda måltider av hög kvalitet. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ledarskap.
Som person är du trygg, lyhörd och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen. Du har lätt för att skapa relationer och är en lagspelare som också är bekväm med att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet som kökschef eller i en ledande roll i kök
Erfarenhet av att laga mat till många gäster dagligen
Förmåga att skapa varierade och näringsrika menyer
God ledarskapsförmåga och erfarenhet av att leda team
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av specialkost, måltider för äldre samt konsistensanpassad kost.Om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid (med provanställning)
Arbetstid: måndag-fredag
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2026-04-15
Patricia Johansson
Patricia Johansson
E-postadress: patriciaj@forenedecare.se Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Forenede Care AB
Länsmansgatan 1 (visa karta
)
235 36 VELLINGE
