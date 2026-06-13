Kökschef sökes
Pizzeria & Salladsbar Elvan AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-06-13
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Pizzeria Elvan är en pizzeria av högre klass med fokus på råvarukvalitet, hantverk och personlig service. Vi bakar våra pizzor från grunden, arbetar med noggrant utvalda ingredienser och strävar efter att ge våra gäster en upplevelse som ligger närmare restaurang än "vanlig" pizzeria. Nu söker vi en erfaren pizzabagare/köksansvarig som vill vara med och utveckla Elvan vidare.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Som pizzabagare/köksansvarig hos oss har du en central roll i den dagliga driften. Ditt ansvar omfattar bland annat:
Tillagning av pizzor och övriga rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder
Degsättning, jäsningskontroll och bakning i ugn (stenugn/gasugn beroende på utrustning)
Planering och organisering av arbetet i köket under service
Ansvar för hygien och egenkontroll enligt gällande lagstiftning (Livsmedelsverket)
Varubeställningar, mottagning och kontroll av leveranser
Lagerhållning, svinnkontroll och effektiv råvaruanvändning
Medverkan i menyarbete och utveckling av nya rätter/specialpizzor
Introduktion och upplärning av nya medarbetare i kök och disk
Säkerställa att köket alltid håller en hög nivå vad gäller smak, presentation och tempo
Ansvar för stängnings- och öppningsrutiner i kök (städning, förberedelser, säkerhet)
Löpande dialog med ägare/ledning kring drift, förbättringar och kvalitet
Vid behov förekommer även arbete i kassa, gästbemötande och telefonbeställningar.KvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som pizzabagare eller kock, gärna från pizzeria/restaurang med högre kvalitetsnivå
Mycket god kännedom om pizzahantverk: deg, bakteknik, ugnstemperaturer och råvaror
Erfarenhet av att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet
Grundläggande kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
God samarbetsförmåga och vana att ta ansvar i kök
Meriterande:
Erfarenhet av köksansvar/arbetsledande roll
Erfarenhet av menyutveckling och kalkylering
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet från både à la carte och pizzeriaverksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann, strukturerad och pålitlig
Positiv, prestigelös och lösningsorienterad
Trygg i köket och trivs med att ta ansvar
Serviceinriktad och förstående för att köket är en del av helhetsupplevelsen för gästen
Intresserad av matlagning och utveckling – du vill hela tiden bli lite bättre Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: aframelvan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria & Salladsbar Elvan AB
(org.nr 556984-5661) Arbetsplats
Salladsbar Elvan AB, Pizzeria & Jobbnummer
9962464