Kökschef sökes

Pizzeria & Salladsbar Elvan AB / Kockjobb / Växjö
2026-06-13


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Pizzeria Elvan är en pizzeria av högre klass med fokus på råvarukvalitet, hantverk och personlig service. Vi bakar våra pizzor från grunden, arbetar med noggrant utvalda ingredienser och strävar efter att ge våra gäster en upplevelse som ligger närmare restaurang än "vanlig" pizzeria. Nu söker vi en erfaren pizzabagare/köksansvarig som vill vara med och utveckla Elvan vidare.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Dina arbetsuppgifter
Som pizzabagare/köksansvarig hos oss har du en central roll i den dagliga driften. Ditt ansvar omfattar bland annat:
Tillagning av pizzor och övriga rätter enligt våra recept och kvalitetsstandarder

Degsättning, jäsningskontroll och bakning i ugn (stenugn/gasugn beroende på utrustning)

Planering och organisering av arbetet i köket under service

Ansvar för hygien och egenkontroll enligt gällande lagstiftning (Livsmedelsverket)

Varubeställningar, mottagning och kontroll av leveranser

Lagerhållning, svinnkontroll och effektiv råvaruanvändning

Medverkan i menyarbete och utveckling av nya rätter/specialpizzor

Introduktion och upplärning av nya medarbetare i kök och disk

Säkerställa att köket alltid håller en hög nivå vad gäller smak, presentation och tempo

Ansvar för stängnings- och öppningsrutiner i kök (städning, förberedelser, säkerhet)

Löpande dialog med ägare/ledning kring drift, förbättringar och kvalitet

Vid behov förekommer även arbete i kassa, gästbemötande och telefonbeställningar.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som pizzabagare eller kock, gärna från pizzeria/restaurang med högre kvalitetsnivå

Mycket god kännedom om pizzahantverk: deg, bakteknik, ugnstemperaturer och råvaror

Erfarenhet av att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet

Grundläggande kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll

God samarbetsförmåga och vana att ta ansvar i kök

Meriterande:
Erfarenhet av köksansvar/arbetsledande roll

Erfarenhet av menyutveckling och kalkylering

Språkkunskaper utöver svenska och engelska

Erfarenhet från både à la carte och pizzeriaverksamhet

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann, strukturerad och pålitlig

Positiv, prestigelös och lösningsorienterad

Trygg i köket och trivs med att ta ansvar

Serviceinriktad och förstående för att köket är en del av helhetsupplevelsen för gästen

Intresserad av matlagning och utveckling – du vill hela tiden bli lite bättre

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: aframelvan@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria & Salladsbar Elvan AB (org.nr 556984-5661)

Arbetsplats
Salladsbar Elvan AB, Pizzeria &

Jobbnummer
9962464

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