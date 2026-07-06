Kökschef på Pescadores
Land & Water AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-07-06
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Vi söker nu en kökschef
Jobbet innerbär utöver vanligt köksarbete att man ansvarar för köket på pescadores.
Man är med och sätter menyn.
Man beställer varor.
Ansvarar för personalen i köket .
Planerar och lägger schema .
Vi erbjider ett spännande och utväcklande jobb,
Låter detta intresant, skicka in en ansökan och berätta lite om dig själv:) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: Info@pescadores.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Land & Water AB
(org.nr 556815-2226)
Tänsticksgränd 21 (visa karta
)
551 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Pescadores Jobbnummer
9994515