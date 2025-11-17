Kökschef på lunchrestaurang(1 mars 2026)
2025-11-17
Kökschef till Ubåtshallen - start 1 mars 2026
På lunchrestaurangen Ubåtshallen lagar vi modern och välsmakande husmanskost med hög ambition. Varje dag serverar vi en husman l, en internationellt inspirerad rätt, ett vegetariskt alternativ, soppa, en fräsch salladsbuffé och nybakt bröd till ca 200-300 gäster om dagen.
Vi serverar lunch fem dagar i veckan och hanterar även catering utanför dessa tider. Utöver detta producerar vi också kakor och mat till Café Novell på Stadsbiblioteket.
Ubåtshallen är en arbetsplats för dig som gillar kvalitet, struktur och god stämning i köket.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som kökschef har du helhetsansvaret för köket och en central roll i att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt och håller hög kvalitet. Du leder teamet i det dagliga arbetet och skapar en trygg och positiv arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Leda och utveckla personal samt fördela arbetet
Schemaläggning, personalansvar och introduktion av nyanställda
Menyplanering och framtagning av veckomenyer
Säkerställa hög kvalitet på all mat som lämnar köket
Ansvar för egenkontroll, hygien, disk och städ
Beställningar, lagerstyrning och råvarukostnad
Upprätta och följa rutiner, instruktioner och allergenlistor
Sköta leverantörskontakter enligt ingångna avtal
Delta i ledningsmöten och vara väl förberedd
Säkerställa att produktionen till Café Novell håller samma kvalitet som Ubåtshallens övriga mat
Arbetstiden är huvudsakligen vardagar under lunchservice, men även kvällar och helger kan förekomma vid catering.
Om dig
Vi söker en kökschef som kombinerar tydlighet, positiv energi och yrkesstolthet.
Du:
Brinner för matlagning och har god smak- och kvalitetskänsla
Är stark på köksekonomi, råvarukostnad, inköp och lagerstyrning
Är en naturlig ledare som motiverar och lyfter andra
Har god organisationsförmåga och trivs med struktur
Är självgående, prestigelös och flexibel
Har lätt att fatta snabba beslut när situationen kräver det
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats
Bra arbetstider och villkor
Ett positivt arbetsklimat med högt i tak
Möjlighet att sätta din prägel på menyer och arbetssätt
Ansök
Tillträde: 1 mars 2026 (eller enligt överenskommelse).
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef Ubåtshallen". Omfattning
Östra Varvsgatan 9 A
211 73 MALMÖ
)
