Kökschef med driv, hjärta och helhetsperspektiv!
Bjursås Skicenter & Camping AB / Kockjobb / Falun Visa alla kockjobb i Falun
2025-12-09
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjursås Skicenter & Camping AB i Falun
, Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sätta matupplevelsen på kartan? Vi söker en senior, operativ Kökschef som vill kombinera ledarskap, konceptutveckling och driftsansvar för ett affärsområde i stark utveckling. Du får en central, strategisk och samtidigt närvarande roll där du leder team, formar menyer och säkerställer att våra gäster får minnesvärda upplevelser - varje dag, i varje säsong.
Om rollen
Som Kökschef hos oss blir du en av verksamhetens mest nyckelpersoner. Du är navet mellan köksteam, säsongsarbetsledare och affärsområdesledning - och driver tillsammans med Affärsområdeschefen utvecklingen på våra 4+1 enheter (med möjlighet till fler i framtiden).
Rollen är bred, dynamisk och hands-on. Du ansvarar både för:
Operativ drift
Daglig ledning av kökets produktion
Schema, bemanning och arbetsfördelning
Högsta nivå på ordning, hygien, kvalitet och efterlevnad av lagar och regler
Koncept & utveckling
Utveckla menyer, koncept och arbetsmetoder som ökar gästnytta och täckningsbidrag
Säkerställa att koncepten fungerar i både kök och salong
Identifiera möjligheter mellan våra olika säsonger - vinter och barmark - och anpassa verksamheten därefter
Ledarskap & team
Rekrytera, introducera och coacha personal
Bygga stabilitet, struktur och en arbetsmiljö där människor mår bra och presterar bra
Vara den självklara förebilden vid viktiga högtider, grupper och konferenser
Samarbete & helhet
Vi är ett litet, nära team med stort vidvinkelseende. Här hjälps vi åt - över rollgränser - för att lösa dagen och skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Du rapporterar till Affärsområdeschefen och har löpande dialog, stöd och utvecklingssamtal två gånger per år (U2).
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som kökschef eller senior arbetsledare inom restaurang
Är trygg, handlingskraftig och van att arbeta operativt
Brinner för matupplevelser - och för att leda människor
Har ett strukturerat arbetssätt och god förståelse för ekonomi, täckningsbidrag och planering
Trivs i miljöer med variation över årstider
Är lösningsorienterad, prestigelös och trivs i ett nära lagarbete
Framför allt söker vi en Kökschef som vill vara med och utveckla - inte bara drifta.
Vi erbjuder
Kollektivavtal via HRF/Unionen
Flexibilitet mellan säsonger
En roll med stort mandat, starkt stöd och tydlig utvecklingsagenda
Som en av våra nyckelpersoner ingår även konfidentialitet i uppdraget.
Vill du vara med på resan?
Det här är rollen för dig som vill kombinera gediget kökshantverk med strategiskt ansvar och aktivt ledarskap - och skapa något riktigt bra tillsammans med oss.
Skicka din ansökan och berätta varför just du är rätt person att leda vårt kök in i nästa fas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: michaela@bjursas.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjursås Skicenter & Camping AB
(org.nr 556949-8560)
Björsbergsvägen 65 (visa karta
)
790 21 BJURSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsområdeschef Logi & Restaurang
Michaela Lyngar michaela@bjursas.com Jobbnummer
9636397