Kökschef
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Browar AB i Stockholm
Vi söker en engagerad och driven Kökschef som vill leda vårt köksteam och skapa matupplevelser av hög kvalitet!
Som kökschef hos oss får du en central roll i att utveckla verksamheten, säkerställa höga matstandarder och leda ett ambitiöst team i det dagliga arbetet. Vi söker dig som brinner för matlagning, har ett naturligt ledarskap och en stark vilja att skapa ordning, struktur och trivsel i köket.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Planera, utveckla och kvalitetssäkra menyer
Leda kökspersonalen
Ansvara för inköp, lagerhållning och kontakt med leverantörer
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs (HACCP)
Kalkylera rätter och bidra till att hålla budget
Skapa en positiv arbetsmiljö och driva kökets dagliga arbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kökschef, souschef eller liknande ledande roll
Är strukturerad, stresstålig och har god kommunikationsförmåga
Har ett stort intresse för matlagning och råvarukunskap
Är en trygg och tydlig ledare som motiverar andra
Arbetar självständigt och tar ansvar för helheten
Vi erbjuder
En utvecklande tjänst med stort ansvar och möjlighet att påverka
Trevliga kollegor och en arbetsplats med fokus på kvalitet
Goda förutsättningar för personlig och professionell utveckling.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Jobb@pickwick.nu
Vi rekommenderar att du besöker vår hemsida www.pickwick.nu
för att få en bättre bild av vår restaurang, vårt koncept och våra värderingar.
Det är en fördel om du inför intervjun har bekantat dig lite med verksamheten - så att du vet vad vi står för och vad du vill bidra med.
Om du vill vara med och ta vår restaurang till nästa nivå, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
