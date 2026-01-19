Kökschef
Vill du leda köket i en ny storsatsning på Biblioteksgatan?Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Gastrobility Group befinner sig i ett tydligt och kraftfullt uppsving. Med en helt ny ledningsgrupp på plats - inklusive VD, CFO och HR - har koncernen tagit ett helhetsgrepp om kvalitet, kultur och långsiktighet. Fokus ligger idag lika mycket på medarbetarupplevelsen som på gästupplevelsen, med ambitionen att skapa hållbara restauranger där människor vill stanna, utvecklas och prestera på högsta nivå.
Inom Gastrobility Group satsas det långsiktigt, med intern academy, tydliga utvecklingsvägar och stort utrymme för ansvar och kreativt inflytande. Just nu söker vi en Kökschef som vill vara med och bygga, utveckla och sätta ett helt nytt restaurangkoncept på kartan tillsammans med koncernen.
Som en del av denna satsning öppnar Bibon, ett nytt restaurang- och barkoncept på Biblioteksgatan 8 i Stockholm. Bibon är en modern europeisk bistro med franska inslag och influenser från New Yorks eklektiska och pulserande krogscen - där låg tröskel möter hög puls, och det klassiska möter det samtida i både uttryck och upplevelse.
Namnet Bibon tar en del från platsen, den andra från franskans bon - som betyder god eller bra. I hjärtat av Biblioteksstan, på en av stadens mest ikoniska adresser, tar ett nytt restaurangkapitel sin början. Biblioteksgatan 8.
Vill du vara med och skapa historia? Läs vidare här nedan.
Om rollen
Som Kökschef har du det övergripande ansvaret för kökets helhet - från koncept och kvalitet till ledarskap och ekonomi. Du bygger upp, leder och utvecklar ett köksteam som levererar mat i linje med restaurangens höga ambitioner.
Rollen innebär stort kreativt utrymme och möjlighet att sätta din prägel på både uttryck och arbetssätt. Du arbetar nära restaurangchef och barchef i ett tätt samarbete där kök och bar tillsammans skapar en helhetsupplevelse i absolut toppklass.Dina arbetsuppgifter
• Övergripande ansvar för kökets drift, kvalitet och organisation
• Vara en del av ledningsgruppen tillsammans med driftchef, restaurangchef samt barchef
• Leda det dagliga arbetet i köket, personalplanering, kvalitetsansvar, inköpsansvar samt budgetansvar.
• Samarbeta tätt med övrig ledning för effektiv och lönsam drift
• Skapa menyer tillsammans med vårt kreativa team
• Säkerställa hög nivå inom hygien, säkerhet och arbetsmiljö
• Ansvara för schemaläggning, inköp, budget och kostnadskontroll
• Arbeta aktivt med kvalitetssäkring och gästupplevelse
• Skapa menyer tillsammans med vårt kreativa team
Vi söker dig som
• Har minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet i ledande befattning i kök.Har ett öga för presentation och detaljer
• Är trygg i både ledarskap och operativ drift
• Har god ekonomisk förståelse och vana av budgetansvar
• Är kreativ, lösningsorienterad och kvalitetsdriven
• Brinner för att utveckla människor och bygga starka team
• Trivs i en varierad och händelserik miljö
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett av Stockholms mest spännande restaurangprojekt, stora möjligheter att påverka och utvecklas, samt en arbetsmiljö där ledarskap, kvalitet och medarbetare står i centrum.Så ansöker du
Om du känner igen dig i ovanstående och tycker att det låter som en intressant utmaning, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar Gastrobility Group med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Biljana på - biljana.cvetkovic@kraftsam.se Ersättning
