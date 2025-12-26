Kökschef - Surflogiet
2025-12-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surflogiet AB i Gotland
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, eventtält för grupp och konferens, wellnesstält för yoga och massage, restaurang med strandbar, kök, aktivitetsanläggning. Surflogiet har öppet varje dag, från juni till augusti. Köket är öppet från 11:30 till 22:00, med lunch och middagsservering. Från och med slutet på maj till och med augusti tar vi även emot gruppbokningar för konferenser, bröllop eller fester.
På Surflogiet sluter vi upp varje dag för att tillsammans skapa och servera utsökta och hållbara drycker och maträtter. Vi välkomnar våra gäster med våra egna unika jag, det är så vi kan ge dem de genuint personliga upplevelserna som skapar minnesvärda möten. För oss själva och våra gäster. Vi letar alltid efter nya sätt att utvecklas och fortsätta vara en härlig plats för öns alla boende och besökare. Och nu söker vi en glad och positiv kökschef som vill leda vårt kök!
Eftersom vi har högt fokus på hållbarhet kommer du att arbeta i en miljö där vi i så stor utsträckning som möjligt använder lokala och ekologiska råvaror, vårt eget kranvatten, samt är plastfria till förmån för det hållbara samhället. Detta är genomgående från hotellet, aktiviteter till restaurangen. Därför ser vi gärna att vår kökschef har erfarenhet inom eller är intresserad av hållbara krogar.Publiceringsdatum2025-12-26Kvalifikationer
Kockutbildning och/eller meriterande erfarenhet. Det är viktigt att du som person är flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Du har förmåga att samarbeta, ta ansvar och arbeta strukturerat. Du är pedagogisk och förstår vad det innebär att arbeta med olika typer av människor, i olika åldrar och varierande erfarenhetsnivå. Du har erfarenhet av att utforma menyer från förrätter till eventmåltider. Du är intresserad av lokalproducerat, säsongsbaserat och hållbar matproduktion.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du leder kökspersonalen och säkerställer kvalitén på vårt matutbud. Som inspirerande ledare ser du till att utveckla dina medarbetare och föregår med gott exempel. Du kvalitétsäkrar vårt matutbud samt ser till att verksamheten följer lagar och hygienkrav.
Arbetsuppgifterna inkluderar planering, inköp, inventering, personalansvar och schemaläggning, men du arbetar i driften och driver avdelningen framåt. Tillsammans med vår Food & Beverage Manager och Restaurangchef ansvarar du för helheten.
Du är
flexibel, innovativ och utåtriktad
snabb, noggrann och effektiv
van vid högt tempo och snabba vändningar
erfaren av ledarskap och beställningar
Du uppskattar gästkontakt, trivs i öppet kök och sprider positiv energi.
sprider positiv energi omkring dig och kan bjuda på dig själv
Upplägg
Deltid/timanställning: Under våren planerar du tillsammans med Driftchef meny och eventmenyer samt har kontakt med våra leverantörer inför säsong.
Heltid: Från och med början på juni ser vi att du är på plats och startar upp köket samt Surflogiet i sin helhet, arbete på plats sker fram till slutet av augusti.
Startdatum: Flexibelt
Boende på Gotland är ett plus.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
För denna roll tar vi gärna emot CV samt Personligt brev på MAIL
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSCHEF 2026". Omfattning
