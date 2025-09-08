Kökschef - Hjortviken Country Club (ESS Group)
ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Härryda Visa alla kockjobb i Härryda
2025-09-08
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Härryda
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Hjortviken Country Club - Mer än en arbetsplats, det är en livsstil
Tänk dig en plats där vardagen kliver åt sidan och något större tar vid - där magi skapas i varje möte, varje måltid och varje ögonblick. Välkommen till Hjortviken Country Club - Sveriges nyaste destination och ESS Groups stoltaste nykomling. Här bygger vi inte bara en arbetsplats, vi bygger en känsla. En plats du vill komma tillbaka till. Om och om igen.
På Hjortviken skapar vi minnen för livet, både för våra gäster och för dig som arbetar här. Hos oss får du vara en del av ett passionerat team som drivs av lekfullhet, professionalism, personlighet och en genuin kärlek till värdskap. Det är här vi skapar stamgäster - och stolta medarbetare.
Med ett unikt läge bara ett stenkast från Göteborg, inramat av Västra Nedsjöns glittrande vatten, hittar du en destination där säsongen aldrig tar slut. Det är liv och rörelse, stillhet och njutning - oavsett om du kommer hit för att mötas, fira eller bara koppla av med ett glas i vår Pool Club. Och Pool Cluben... den måste upplevas.
Unplug, explore & let's have a drink!
Nu söker vi dig som vill vara med från början och skapa något helt nytt. Är du redo att ta plats i köket och bli en del av vår gastronomiska resa?
Hjortviken Country Club
Vi öppnade i januari 2025 - och vi tänker inte vara som alla andra. Med 150 rum, två restauranger, sex barer och en Pool Club som kommer snackas om långt utanför Västra Nedsjön, bygger vi en plats där allt kan hända.
Hos oss blandas viktiga möten med sena kvällar, skratt, firanden och oförglömliga ögonblick. Vi levererar upplevelser med attityd, hjärta och känsla - från första handslaget till sista drinken.
Hjortviken är destinationen där vardagen tar paus och något större tar vid.
Låter detta som något för dig? Välkommen till clubben och läs vidare!
BayBay - A sip of Spanish charm
BayBay ligger precis vid - och nästan i - Pool Cluben. Här väntar en helt annan upplevelse, där smakerna speglar det spanska livets glädje, med soliga influenser från Kalifornien.
I BayBay ackompanjeras eleganta cocktails som One-sip Martini och The Devil In My Corner med krispiga, salta rätter som väcker både aptiten och samtalen. Här hyllas det sociala sättet att äta - att dela maten, skratten och ögonblicken.
Menyn bjuder på klassiker som Iberico bellota, patatas bravas, gambas al ajillo, salsa verde och kronärtskocka - smaker som tillsammans bildar en resa rakt in i Spaniens charm, via Hjortvikens hjärta.
På Hjortviken är maten mer än bara god - den är en upplevelse att dela. Och just här blir varje tugga en del av något större.
Om rollen som Kökschef
Du får möjligheten att vara kreativ i ledarskapet av vårt köksteam och i utvecklingen av våra menyer. Vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar och för att lyckas med det, behövs en Kökschef som inte bara är tekniskt skicklig utan även en inspirerande ledare.
I det dagliga arbetet är givetvis var och en i vårt team på den plats de trivs bäst och där de har allra störst kompetens. Men samtidigt jobbar vi alla tillsammans, hjälper varandra när det behövs och firar gemensamt våra segrar.
Vi menar att service är som allra bäst när den är professionell men samtidigt avslappnad, lite lekfull och framförallt när den kommer genuint ifrån hjärtat. Delar du intresset för människor och upplevelser, då är du helt rätt för oss.
Vi letar efter dig som har gedigen erfarenhet inom ledarskap och av att bygga starka team. Har en bred gastronomisk bakgrund samt ett öga för det visuella och detaljer. Med din ledarerfarenhet bygger och leder du ditt team tillsammans framåt. Genom ditt nära ledarskap ser du och tar tillvara på allas olika styrkor. Med god samarbetsförmåga skapar du förutsättningar att bygga starka band med alla avdelningar.
Du rapporterar till Niklas, vår F&B executive chef. Du ansvarar fullt ut för ditt team med allt från nyckeltal på gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet samt deras utveckling och arbetsmiljö. Du ansvarar även för framtagning och uppföljning av kalkyler, inköp, hållbarhet och matsvinns samt råvarukostnader. Du är med och utvecklar upplevelsen och strategierna för att nå våra mål. Du ingår i hotellets avdelningschefsgrupp.
Anställningsform: 100% Tillsvidare, arbetstider innefattar kvällar, helger och vardagar
Tillträde och lön: Tillträdde och lön enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter: Ansvarig för hela kökets dagliga drift och personal.
Skapa, planera och implementera menyer i samråd med ledningen.
Säkerställa att alla rätter möter de högsta standarderna av kvalitet och presentation.
Genomföra kostnadseffektiv köksdrift.
Rekrytera, handleda och vidareutbilda kökspersonal.
Vem är du?
Du är en passionerad och erfaren kökschef som älskar utmaningen att överträffa gästernas förväntningar med innovativa smakupplevelser. Du har erfarenhet av att leda köksteam och har god förståelse för både kostnader och utveckling. Flexibilitet, kreativitet och ett starkt ledarskap är nyckeln till framgång i denna roll.
Vi går igenom ansökningarna löpande. Sista ansökningsdatum är 25 september 2025.
Länk till:
Hemsida Hjortviken Country Club
Hemsida ESS Group
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9497961