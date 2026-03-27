Köksbträde - Basta Jönköping!

2026-03-27
Dröm stort - bli en del av Basta!
Basta är en restaurangkedja inom casual dining som erbjuder fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från de smala gränderna i Amalfi hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och vår genuina italienska gästfrihet.
Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och vi är idag en familj på 350 fantastiska medarbetare som fortsätter växa. Varje dag serverar vi över 3 000 gäster på våra 11 trattorior.
Om dig och din roll
Vi söker dig med god arbetsmoral och sätter stolthet i ditt arbete. Du är noggrann, klarar av att arbeta i ett högt tempo och har ett glatt humör. Du är positiv och gillar att arbeta i team.
Huvudsakliga ansvarsområden som Köksbiträde:
Diskning och städning
Hantering av leveranser och lager
Förberedning av råvaror
Assistera kockar och pizzabagare
Hantering av avfall och återvinning
Dessa uppgifter kräver uppmärksamhet på detaljer, förmåga att hantera tid och förmågan att arbeta effektivt i en fartfylld miljö för att konsekvent slutföra dina arbetsuppgifter.
Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som kommer att se till att du känner dig varmt välkommen redan från din första dag.
Konkurrenskraftig marknadslön + dricks
I genomsnitt 40 timmar per vecka
Boende erbjuds (villkor gäller)
Säsongsanställningar och tillsvidareanställningar
Tipsbonus på 5 000 SEK när du rekommenderar en kollega som blir anställd
Utvecklingsmöjligheter i toppklass
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Gedigen introduktion, cross training och en individuell utvecklingsplan
Den oförglömliga årliga UIG-galan och roliga teamkvällar
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Vänner för livet
Det här erbjuder vi
Att bli en del av Urban Italian Group innebär att du kliver in i en levande och framåttänkande familj där kreativitet möter samarbete.
Utveckling & Möjligheter: Utveckla dina färdigheter inom en av Skandinaviens snabbast växande restauranggrupper, med goda möjligheter att ta steget vidare till mer seniora roller i köket.
Lär av starka ledare: Arbeta sida vid sida med erfarna Head Chefs och Sous Chefs som stöttar din utveckling och hjälper dig att finslipa ditt hantverk.
Konkurrenskraftiga villkor: Ta del av en konkurrenskraftig lön och trygga arbetsförhållanden i en professionell köksmiljö.
Professionell utveckling: Få praktisk erfarenhet, strukturerad utbildning och möjligheten att bredda dina kulinariska kunskaper inom olika koncept.
En stöttande teammiljö: Bli en del av en positiv och respektfull kökskultur där samarbete, kvalitet och stolthet i hantverket alltid står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476510-1918309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Östra Storgatan 2 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9825012