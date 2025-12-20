Köksbiträdesökes till Delphi Pizzeria & restaurang

Teya I Uppsala AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund
2025-12-20


Vi söker för vår klient, Delphilund Pizzeria AB en köksbiträde.
Arbetsuppgifter: Lättare förberedning och tillagning av enklare maträtter och servering av mat till våra gäster.
Är du serviceinriktad, gillar ett högt arbetstempo och kan jobba med varierande arbetsuppgifter kan du vara rätt person och den nya kollegan vi söker.

Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en tjänst där du kommer att jobba i restaurangmiljö där serviceanda och teamkänsla står i fokus. Du måste vara stresstålig.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: musamigration@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Teya I Uppsala AB (org.nr 559153-9423)
Magistratsvägen 61, (visa karta)
226 44  LUND

Arbetsplats
Delphilund Pizzeria AB

Jobbnummer
9658275

